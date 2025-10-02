0 800 307 555
Вартість OpenAI сягнула $500 млрд після масштабного продажу акцій

Фондовий ринок
29
OpenAI, відома як розробник ChatGPT, досягла ринкової оцінки в $500 млрд завдяки угоді з продажу акцій.
Про це повідомляє Reuters.
Поточні та колишні співробітники компанії реалізували свої пакети на суму близько $6,6 млрд, тоді як раніше її оцінювали у $300 млрд. Покупцями стали інвестиційні гіганти, серед яких Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price.
Загалом компанія дозволила продаж акцій на вторинному ринку більш ніж на $10 млрд.
Читайте також
За даними The Information, лише за перше півріччя 2025 року OpenAI заробила $4,3 млрд, що на 16% перевищує весь торішній дохід. Угода відбулася на тлі загостреної конкуренції за таланти в галузі ШІ: провідні технокорпорації пропонують мільярдні пакети компенсацій, щоб залучити спеціалістів.
Зокрема, Meta нещодавно переманила засновника Scale AI Александра Вана, призначивши його керівником нового підрозділу суперінтелекту.
Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Mind
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
