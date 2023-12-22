Гетманцев розповів, чому додаткове оподаткування банків ввели «заднім числом» — Finance.ua

Гетманцев розповів, чому додаткове оподаткування банків ввели «заднім числом»
Додаткове оподаткування банків запровадили на їхній прибуток за весь 2023 рік через позицію міжнародних партнерів.
Про це в інтервʼю Forbes заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який став одним із ініціаторів відповідного законопроєкту.
Він зазначив, що ідея оподаткування виникла в комітеті. Пізніше її доопрацювали Міністерство фінансів, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.
«Загалом такий податок — не наше нововведення. Аналогічний податок є в Італії, Іспанії, Чехії та Литві. У нас банки під час війни отримують надприбутки не від своєї звичайної діяльності, а через розміщення коштів у державні цінні папери. Цього року банки отримають прибуток — до 150 млрд грн», — пояснив парламентар.
За словами Гетманцева, частину надприбутків, які не мають звичайного економічного підґрунтя, необхідно розподілити для потреб армії.
Інтервʼюєрка звернула увагу, що додаткове оподаткування банків ухвалили, фактично, з порушенням, оскільки фінустанови повинні віддати частину доходу за весь 2023 рік. На це нардеп відповів:
«Особисто я внутрішньо проти такого способу розвʼязання питання. Для мене це було складним рішенням. Але це була позиція МВФ».
Гетманцев додав, що дискусії з міжнародними партнерами щодо цього питання тривали два місяці. В підсумку Мінфін підтримав рішення МВФ, і комітет також погодився.
Довідка Finance.ua:
- президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків, 6 грудня;
- документ встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, яка діяла раніше, не вважатиметься порушенням правил нарахування;
- Гетманцев зазначав, що завдяки закону в бюджет-2024 буде залучено додатково 24 млрд гривень.
Оподаткування надприбутків банків: скільки отримає бюджет
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