В НБУ пояснили, навіщо держава націлилася на надприбутки банків — Finance.ua

В НБУ пояснили, навіщо держава націлилася на надприбутки банків Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

В НБУ пояснили, навіщо держава націлилася на надприбутки банків

Тільки в умовах фінансової стабільності можливо забезпечити безперебійне функціонування фінансової системи. Додаткове оподаткування у світі неодноразово використовувалося, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а, по суті, за рахунок інших галузей.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю NV бізнес , зазначивши при цьому, що питання додаткового оподаткування надприбутків банків ще дискутується.

«Лише в умовах фінансової стабільності можливо забезпечити безперебійне функціонування фінансової системи, внутрішнього боргового ринку, убезпечити економіку від шоків, забезпечити стабільність функціонування державних фінансів та уникнути додаткових бюджетних втрат», — заявила Рожкова.

Вона також підкреслила, що екстра податки мають на меті збалансувати ситуацію.

«Додаткове оподаткування у світі неодноразово використовувалося, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої „економічної ренти“. По суті, за рахунок інших галузей. Екстра податки мають на меті збалансувати таку ситуацію. Італія і країни Балтії розглядають таку можливість через кількісні пом’якшення в період пандемії ковіду», — заявила Рожкова.

Рожкова нагадала, що витрати на оборону зростають, і потрібно шукати джерела їх фінансування.

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«Наша країна у війні, бюджетний дефіцит великий. Витрати на оборону зростають, і потрібно шукати джерела їх фінансування. Виходячи з цього, ініціатива про новий податок слушна. І банківський сектор це розуміє, адже отримав додаткові доходи не через свої надзвичайні зусилля, а завдяки значній надлишковій ліквідності в результаті надходження безпрецедентної фінансової допомоги від наших партнерів», — заявила Рожкова.

Вона також зазначила, що регулятора турбує питання впливу на фінансову стійкість банків.

«Наша позиція наступна: збільшити податок на період, поки йде війна, але не змінювати базу оподаткування. Базою оподаткування має бути Загальний прибуток. Звичайно, нас як регулятора в цій історії турбує питання впливу на фінансову стійкість банків», — заявила Рожкова.

При цьому вона зазначила, що після оцінки стійкості почнеться процес відновлення відкладених вимог до капіталу.

«Далі - повинні імплементувати нову структуру капіталу відповідно до законодавства ЄС. Все це може викликати додаткову потребу в капіталі. Але концептуально, розуміючи сьогоднішню ситуацію, ми готові підтримати цей екстра податок. І до речі, в Європі банківський сектор платить податок на прибуток за ставкою 25%. Якщо говорити про потенційні фіскальні ефекти, то варто пам’ятати, що 70% прибутку системи — це державні банки», — заявила Рожкова.

Довідка Finance.ua:

13 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень.

УНІАН За матеріалами:

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