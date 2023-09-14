Як відбуватиметься оподаткування надприбутків банків і скільки заробить держава: роз’яснення Гетманцева — Finance.ua

Як відбуватиметься оподаткування надприбутків банків і скільки заробить держава: роз’яснення Гетманцева
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини. Live розказав, як відбуватиметься оподаткування процентних прибутків банків та що це дасть державному бюджету.
Відповідний законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків розроблено і подано у Верховну Раду.
Законопроектом, зокрема, пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств). Передбачається, що податок на надприбуток буде чинний протягом 2024−2026 років.
«Я хочу, щоб всі зрозуміли, на чому банки заробили надприбутки. Тут не йдеться про те, що банки зробили нові висококласні кредитні або депозитні продукти, залучили багато нових клієнтів і заробили на цьому гроші. Надприбутки зароблені за рахунок придбання депозитних сертифікатів НБУ під високу процентну ставку, яка вираховується, виходячи з величини ставки рефінансування. Зараз це 18% за депозитними сертифікатами „овернайт“ і 22% річних за 3-місячними сертифікатами. А нещодавно ставка сягала 25%», — пояснив Гетманцев.
Придбавши безризикові цінні папери НБУ, банки в результаті отримали так званий чистий процентний прибуток — 111,4 млрд гривень за перші 7 місяців.
Читайте також
На тлі війни, коли економіка загалом і бізнес зокрема суттєво потерпають, банки отримали можливість заробити додаткові гроші. Але, наполягає народний депутат, НБУ надав банкам цей інструмент не для того, щоб вони заробили, а насамперед для вилучення зайвої гривні з обороту, щоб вона не тиснула на валютний курс та інфляцію. І це правильно.
«Але цей надприбуток не має під собою жодних економічних підстав для банків. Тому, будь-ласка, в той час коли Україні потрібні кошти для формування нових військових бригад, необхідні такі додаткові відрахування в бюджет», — наполягає Гетманцев.
Скільки на цьому заробить держава
За підрахунками ініціаторів законопроєкту, за рахунок оподаткування процентного прибутку банків держава зможе отримувати у вигляді податків по 10 млрд гривень протягом найближчих трьох років — 2024−2026.
«10 млрд гривень — це дві з половиною військові бригади, сформовані в повному обсязі, включаючи зброю», — каже Гетманцев.
Найвигідніші кредити: що пропонують банки 👛
Поділитися новиною