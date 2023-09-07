НБУ встановив додаткові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу — Finance.ua
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НБУ встановив додаткові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу

Казна та Політика
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Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Новими вимогами:
  • — встановлено обов’язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;
  • — доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта;
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації.
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Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами. Наведені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 5 вересня 2023 року № 110 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». Постанова набирає чинності з 7 вересня 2023 року.
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За матеріалами:
Українські Новини
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