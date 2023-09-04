НБУ змінив модель оцінки стійкості банків — Finance.ua

НБУ змінив модель оцінки стійкості банків Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Правління Національного банку України затвердило зміни до «Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році», доповнивши його моделлю для розрахунку прогнозних показників діяльності банків за базовим макроекономічним сценарієм та параметрами цього сценарію.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Затверджена модель використовується під час третього етапу оцінки стійкості, який триватиме до кінця року.

В межах цього етапу після оцінки якості активів банку та екстраполяції отриманих результатів буде здійснено аналіз прогнозних показників діяльності банку на три роки наперед за базовим сценарієм, який відповідає макроекономічному прогнозу.

Використання лише базового макроекономічного сценарію в цьогорічній оцінці стійкості зумовлено її основною ціллю — переконатися, що після проходження піку кризи, спричиненого повномасштабною війною, та поглинання відповідних втрат банки мають достатньо капіталу для роботи в нових умовах.

Ключовим для оцінки є припущення про статичний баланс банків у прогнозному періоді.

Це означає, що розміри активів та зобов’язань банку не змінюються, крім як унаслідок резервування або курсових переоцінок.

У фокусі цьогорічної оцінки стійкості вже традиційно кредитний ризик.

Його оцінка для кредитів, наданих найбільшим боржникам банку, здійснюватиметься індивідуально, базуючись на їхньому борговому навантаженні.

Для решти кредитів ризик оцінюватиметься на портфельній основі.

Його реалізація моделюється через припущення про міграцію частини кредитів до непрацюючих.

Частка позик, що мігрують до непрацюючих, визначена, базуючись на усереднених оцінках ймовірностей дефолту, які фінустанови використовують для розрахунку резервів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Також оцінюватиметься вплив на банки процентного та валютного ризиків.

Процентний ризик виникатиме через зниження процентних ставок на трирічному горизонті: швидше за активами і повільніше за зобов’язаннями банків.

Валютний ризик реалізується з огляду на переоцінку складових балансів банків в іноземних валютах.

Базовий сценарій, хоч і побудований на основі макроекономічного прогнозу НБУ, але відображає орієнтири або ж припущення саме для цілей оцінки стійкості.

Зокрема, наведені показники курсу гривні до долара США отримані зі звіту «CIS Plus Countries − May 2023» компанії «Focus Economics», це не прогноз Національного банку.

За результатами оцінки стійкості Національний банк визначить необхідні рівні нормативів достатності капіталу.

Банки матимуть достатньо часу на відновлення капіталу в разі такої потреби — два роки від завершення оцінки стійкості.

За попередніми оцінками, банки матимуть можливість відновити капітал за рахунок прибутків від поточної діяльності, реструктуризації власних балансів та в результаті зниження ризиків.

Зміни до Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості затверджені рішенням Правління Національного банку України № 305-рш від 1 вересня 2023 року, яке набрало чинності з дня його прийняття.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.