Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків — Finance.ua
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Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків

Казна та Політика
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Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків
Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків
Фінансовий комітет Верховної Ради готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року.
Про це пише Forbes.
Остаточна концепція ще не визначена, однак парламентарі розглядають два базових варіанти — з додатковим податком на усі чисті процентні доходи банків або з оподаткуванням надприбутків. Ефект для держбюджету — 10 млрд грн на рік, розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Основна мотивація — додаткове фінансування видатків на оборону, констатує Гетманцев. Відповідний законопроєкт вже готовий, його внесуть у Раду після консультацій з іншими стейкхолдерами — від Мінфіну та НБУ до профільних асоціацій та Офісу президента.
Розглядаються два можливі підходи. Перший — оподаткування всіх чистих процентних доходів, отриманих в році, з якого почне діяти норма за відносно невеликою чи середньою ставкою. «Наприклад, в Іспанії це 4,8%», — каже Гетманцев.
Щоправда, в цій країні оподатковуються і чисті комісійні доходи банків. «Але це не наша історія: банки за цим показником поки не вийшли на довоєнний рівень», — уточнює нардеп. В Іспанії також діє норма, що надприбуток для цілей оподаткування має перевищувати певну межу.
Другий — оподаткування різниці між чистими процентними доходами у звітному році та середнім значенням за останні три-чотири роки. У такому концепті ставка має бути високою, каже Гетманцев. Наприклад, у Литві за ставкою 60% оподатковується 50% різниці між чистим процентним доходом у базовому році і його середнім значенням за попередні чотири роки, пояснює він.
Гетманцев вважає оптимальнішим іспанський варіант. «На мою думку, податок має бути запроваджений з 1 січня 2024-го на два роки», — каже голова комітету. Попередня оцінка додаткових надходжень до бюджету — 10 млрд грн на рік.
В уряді готові обговорювати цю ідею. «Треба рахувати. Це питання ціни та наслідків, тож варто бути обережними», — зазначив співрозмовник в Кабміні, який попросив не згадувати його імені та назви міністерства у цій статті через сенситивність теми.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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