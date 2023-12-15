Банкіри назвали головні драйвери зростання банків у 2024 році — Finance.ua

Банкіри назвали головні драйвери зростання банків у 2024 році Сьогодні 08:07

Банкіри назвали головні драйвери зростання банків у 2024 році

Банківська спільнота готова кредитувати в 2024 році попри воєнні ризики.

Про це банкіри заявили під час круглого столу « Що 2024 рік готує банківській системі », проведеного «Фінансовим клубом».

«Сенс Банк буде брати участь у кредитному ринку, будемо кредитувати роздрібний сегмент через картки та через присутність на ринку іпотеки. Багато бізнесів релокувалися з прикордонних територій і починають розвиток на нових місцях. Є кейси, які ми готові кредитувати, і сподіваюся, що наступного року це буде одним із напрямів у кредитуванні бізнесу», — розповіла начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова.

Інший напрям розвитку — інвестиції в технології. «Ми в 2022—2023 роках бачили, як розвивається ринок і як розвиваються операційні моделі обслуговування клієнтів у нових умовах. Тож будемо підтримувати цей розвиток, вдосконалювати свої диджитал-канали. Зокрема розвиток напрямків, які дають змогу обслуговувати інклюзивних клієнтів. Кредитування та інвестування в технології - це два основні драйвери на наступний рік», — заявила Ірина Стрепетова.

Інший пріоритет банків — це участь в державних програмах підтримки із компенсаціями, зокрема «5−7-9%», програми енергоефективності, «єОселя», програми МФО, зокрема по гарантіям.

«Але банки будуть вибудовувати також свої програми, і конкуренція на ринку буде збільшуватись. Коли в 2022 році ми починали кредитувати, то ринок був зовсім вільний, і тоді було набагато легше знаходити клієнтів, яких банк погоджується кредитувати. Коли конкуренція збільшується, то і якість кредитного портфеля буде погіршуватися», — пояснив голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

«Банківська система пройшла 2023-й з високо піднятою головою і гарними результатами. Хочеться всім колегам побажати успіхів в 2024 році, інвестувати кошти в економіку держави, підтримувати і заробляти кошти», — зазначив заступник голови правління ТАСкомбанку Анатолій Кухарчук.

За його словами, ТАСкомбанк вже суттєво змінив структуру портфеля.

«До нас перешли на обслуговування „блакитні фішки“ нашого ринку, досить потужні компанії, які кредитуються і обслуговуються в нашому банку. В подальшому ми будемо робити акцент на малий та середній бізнес. Із продуктів бачимо перспективу в лізингу. Перемагають ті, хто швидко вносить зміни в свої застосунки і пропонує клієнтам нові можливості першими», — стверджує Анатолій Кухарчук.

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2023 рік зменшив рівень невизначеності на ринку.

«І навіть деякі воєнні й системні ризики маємо змогу якось систематизувати і сприймати. Якщо раніше це була широка невідомість, то зараз горизонт ризику більш зрозумілий, з ним вже можна працювати», — заявив начальник управління фінансового контролінгу ОТП Банку Роман Масик.

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