Банки спрогнозували депозитні ставки у 2024 році — Finance.ua
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Банки спрогнозували депозитні ставки у 2024 році

Кредит&Депозит
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Банки спрогнозували депозитні ставки у 2024 році
Банки спрогнозували депозитні ставки у 2024 році
Банкіри очікують збереження тренду зниження гривневих ставок, особливо враховуючи поступове зменшення облікової ставки НБУ.
Про це йдеться у щорічному рейтингу «25 провідних банків України».
«Очікується невелике зниження процентних ставок за депозитами фізичних осіб у гривні. Але суттєво меншою мірою, ніж зниження облікової ставки НБУ», — зазначив начальник департаменту маркетингу Укрсиббанку Мар’ян Хомин. «За зниження облікової ставки НБУ передбачається й поступове зниження ставок за депозитами, але це наразі відбувається повільними темпами. Наприклад, наприкінці літа ми побачили зниження ставок на 0,5−1% за попереднього зниження облікової ставки на 3%», — пояснила директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.

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Директор департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанку Максим Ярославський очікує «незначне зниження» максимальної ставки за гривневими депозитами.
«Ставки за валютними вкладами — менш ніж 1% річних, така сама ситуація прогнозується і до кінця року», — зазначив він.
У 2024 році облікова ставка, за прогнозами НБУ, становитиме 15%. «Поточний операційний дизайн НБУ активно стимулює підтримку вартості строкових депозитів», — каже заступник голови правління банку «Південний» Максим Цимбал. Базовий сценарій відповідає рівню депозитних ставок у 13−14% річних.
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«Суттєвих змін депозитних ставок не очікуємо», — зазначив керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков.
На депозитні ставки в 2024 році впливатимуть декілька ключових факторів.
«Набір цих факторів є досить стабільним: облікова ставка НБУ, інфляція і стабільність гривні», — каже член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Війна теж залишається впливовим фактором.
«На бажання українців продовжувати розміщувати вклади та нарощувати портфель неодмінно вплинуть настрої в суспільстві, результативність воєнних дій та особисті потреби», — резюмує директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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