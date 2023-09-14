НБУ скоротив вдвічі ліміт вкладень в 3-місячні депсертифікати — Finance.ua
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НБУ скоротив вдвічі ліміт вкладень в 3-місячні депсертифікати

Кредит&Депозит
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НБУ скоротив вдвічі ліміт вкладень в 3-місячні депсертифікати
НБУ скоротив вдвічі ліміт вкладень в 3-місячні депсертифікати
НБУ скоригував параметри операційного дизайну монетарної політики.
З поточних 70% до 35% знизиться частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати (ДС) НБУ.
На думку Нацбанку, це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів.
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Новий ліміт почне діяти з 18 вересня.
Тобто з понеділка банки зможуть вдвічі менше вкладати в 3-місячні депозитні сертифікати, дохідність за якими знизилася з 22% до 20%. Але зі зростанням обсягу строкових депозитів в портфелі банків, зможуть зрости і обсяги вкладень в 3-місячні ДС.
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Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки, реалізація якого узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції.
Нагадаємо, правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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