Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн — Finance.ua

Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн Сьогодні 13:08 — Кредит&Депозит

Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн

Банки почали піднімати в своїх застосунках ліміти за конвертаційними депозитами зі 100 тис. грн до 200 тис. грн.

Це стало можливим завдяки відповідному рішенню НБУ, яке набуло чинності 29 серпня, пише Фінансовий клуб.

Нацбанк збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.

Оновлені ліміти по 200 тис. грн вже з’явилися в застосунках ПриватБанку , Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку), Радабанк, тощо.

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В середньому банки пропонують безготівкові долари по 37,4−37,45 грн/$. Тому відкрити депозит можна в середньому на $5340−5347.

Девальвація готівкового курсу, яка розпочалася наприкінці серпня, відновить попит українців на конвертаційні депозити восени, розповіли банкіри під час круглого столу «Як українцям можна заробити на депозитах», проведеного «Фінансовим клубом».

«Восени ми побачимо, що відновиться популярність вкладу з безготівковою конвертацією. І знову ми спостерігатимемо приріст саме за рахунок цього депозиту», — заявила директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.

активно піднімали курси за конвертаційними депозитами, зокрема, банк «Південний» підняв курс з 37,1 грн до 37,5 грн, З середини серпня банки, реагуючи не девальвацію готівкового курсу гривні,зокрема, банк «Південний» підняв курс з 37,1 грн до 37,5 грн, Креді Агріколь Банк — з 37,2 грн до 37,5 грн, Сенс Банк — з 37 грн до 37,4 грн.

Крім того, Кредобанк підняв курс безготівкових депозитів з 36,98 грн до 37,28 грн, Укрсиббанк — з 37,4 грн до 37,45 грн, ТАСкомбак, а також два його проєкти IZI та sportbank — з 37,2 грн до 37,4 грн, Комінбанк — з 37,1 грн до 37,3 грн, Акордбанк — з 36,99 грн до 37,39 грн.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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