Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн

Кредит&Депозит
133
Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн
Банки почали піднімати ліміти за конвертаційними депозитами до 200 тис. грн
Банки почали піднімати в своїх застосунках ліміти за конвертаційними депозитами зі 100 тис. грн до 200 тис. грн.
Це стало можливим завдяки відповідному рішенню НБУ, яке набуло чинності 29 серпня, пише Фінансовий клуб.
Нацбанк збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.
Оновлені ліміти по 200 тис. грн вже з’явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку), Радабанк, тощо.
Читайте також
В середньому банки пропонують безготівкові долари по 37,4−37,45 грн/$. Тому відкрити депозит можна в середньому на $5340−5347.
Девальвація готівкового курсу, яка розпочалася наприкінці серпня, відновить попит українців на конвертаційні депозити восени, розповіли банкіри під час круглого столу «Як українцям можна заробити на депозитах», проведеного «Фінансовим клубом».

Читайте також: Конвертаційні депозити у 2023: що це і наскільки вигідно

«Восени ми побачимо, що відновиться популярність вкладу з безготівковою конвертацією. І знову ми спостерігатимемо приріст саме за рахунок цього депозиту», — заявила директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.
З середини серпня банки, реагуючи не девальвацію готівкового курсу гривні, активно піднімали курси за конвертаційними депозитами, зокрема, банк «Південний» підняв курс з 37,1 грн до 37,5 грн, Креді Агріколь Банк — з 37,2 грн до 37,5 грн, Сенс Банк — з 37 грн до 37,4 грн.
Крім того, Кредобанк підняв курс безготівкових депозитів з 36,98 грн до 37,28 грн, Укрсиббанк — з 37,4 грн до 37,45 грн, ТАСкомбак, а також два його проєкти IZI та sportbank — з 37,2 грн до 37,4 грн, Комінбанк — з 37,1 грн до 37,3 грн, Акордбанк — з 36,99 грн до 37,39 грн.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.