Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців — Finance.ua

Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців

Внаслідок зміни монетарної політики Національного банку, 3- та 6-місячні депозити в поточному році стали найбільш популярними серед українців.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Як українцям можна заробити на депозитах», проведеного «Фінансовим клубом».

«Запровадження 3-місячних депозитних сертифікатів дало поштовх зростанню депозитних ставок і конкурентній боротьбі банків за строкові депозити і вклади приватних клієнтів. Це підштовхнуло в кілька хвиль до зростання відсоткових ставок. Спершу відреагували недержавні банки, а потім навіть і державні банки підняли відсоткові ставки, оскільки побачили, що йде перетік клієнтів на більш вигідні ставки, — заявив голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

За його словами, наразі це дає можливість за рахунок депсертифікатів відтягнути залишки з поточних рахунків клієнтів на строкові депозити, де гарна ставка, яка більша за рівень інфляції в країні.

Інший банкір зазначив, що банки вкладали в 3-місячні депозитні сертифікати НБУ кошти, залучені в клієнтів на 3-місячні депозити.

«Цього року перефокусування відбулося в бік 3-місячних депозитів. Ба більше, ще й дні почали враховуватися. Було 90 днів, потім Нацбанк сказав, що фактично має бути 93 дні як мінімальний термін. Протягом року ця трансформація відбувалася. І зараз в нас в портфелі переважають депозити від 3 до 6 місяців», — заявив член правління з розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку Олег Клименко.

Після введення цього інструменту Нацбанку в більшості банки підняли ставки саме на 3−6 місяців, зробивши їх більш привабливими для клієнтів, які раніше зберігали кошти на 1-місячному депозиті чи на рахунку до запитання», — розповів директор департаменту-трайбу некредитних продуктів , зробивши їх більш привабливими для клієнтів, які раніше зберігали кошти на 1-місячному депозиті чи на рахунку до запитання», — розповів директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш підтверджує популярність таких продуктів.

«Наразі 3-місячні вклади домінують. Банки хочуть зафіксувати велику ставку на більш короткий термін. А клієнти хочуть високу ставку на більш довгий термін», — зазначила Катерина Мелеш.

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«На початок року була проблема — домінування поточних рахунків в пасивах фізосіб. Тому НБУ здійснив певні дії, змінив нормативи в декілька ітерацій. Відповідно всі банки були змушені залучати кошти на строкові пасиви. Чому на 3−6 місяців? Тому що десь в травні почалися розмови про перегляд облікової ставки в бік її зниження. З’явилися прогнози, що на кінець року вона буде 19−20%. І саме 3−6 місяців стали найбільш популярними, тому що банкіри не захотіли входити в довгострокову ризикову історію з високими депозитними ставками», — резюмував заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

Оскільки очікується ще два зниження облікової ставки цього року, «банкіри роблять максимальні офери для клієнтів саме на 3 і 6 місяців».

«Поки що більшість банків роблять акцент на короткі терміни таких вкладів від трьох до шести місяців. Ми бачимо, що це домінуючі офери на ринку», — сказав Артур Муравицький.

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