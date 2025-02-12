За 5 років сталеві виробники України сплатили $6,2 млрд податків і зборів — Finance.ua
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За 5 років сталеві виробники України сплатили $6,2 млрд податків і зборів

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За 5 років сталеві виробники України сплатили $6,2 млрд податків і зборів
За 5 років сталеві виробники України сплатили $6,2 млрд податків і зборів
За підсумками минулого року відрахування до бюджетів усіх рівнів від компаній галузі зросли на 36% - до 32,4 млрд грн.
Про це свідчить аналітика GMC Center.

Податкові цифри

Попри воєнні дії та руйнування, металургійні підприємства продовжують працювати й платити податки до державного та місцевих бюджетів, роблячи свій внесок у підтримку країни. Податкові відрахування металургії охоплюють податок на прибуток, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, плату за землю і користування надрами, а також інші види податків і зборів.
За підсумками минулого року відрахування до бюджетів усіх рівнів чотирьох найбільших металургійних компаній зросли на 36% - до 32,4 млрд грн.
За 5 років сталеві виробники України сплатили $6,2 млрд податків і зборів
У 2024 році всі найбільші сталеві виробники збільшили сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів:
  • «Метінвест» — на 36%, до 19,8 млрд грн;
  • «АрселорМіттал Кривий Ріг» — на 60%, до 6,6 млрд грн;
  • «Інтерпайп» — на 27%, до 5,5 млрд грн.
Загалом за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.
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У поточних умовах будь-які фінансові надходження до держбюджету — це прямий внесок в обороноздатність країни, оскільки всі зібрані всередині країни податки та збори витрачаються на оборонні цілі, а соціальні видатки фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Крім того, окремо підприємства галузі активно фінансують допомогу ЗСУ та місцевим громадам у регіонах присутності.

Реальна ситуація в галузі

Внаслідок повномасштабної війни сталева галузь постраждала найбільше від усіх інших галузей української економіки і вже третій рік поспіль працює в умовах виживання. Красномовніше за все про реальну ситуацію в галузі говорять такі факти:
  1. Металурги втратили 2 найбільших комбінати і понад 40% виробництва сталі через окупацію Маріуполя.
  2. Вартість логістики на початку війни зросла в 4−5 разів. Пізніше вантажні тарифи опустилися, але вони все одно в 2 рази вищі за довоєнні.
  3. Підприємства практично не мають можливості залучити зовнішнє фінансування з огляду на військові ризики.
  4. Наприкінці 2024 року було припинено видобуток високоякісного коксівного вугілля на «Шахтоуправлінні «Покровське», на частку якого припадало 66% внутрішнього ринку у 2024 році. Така ситуація змушує почати імпорт 2,5 млн т коксівного вугілля або коксу.
  5. Металургійні компанії продовжують роботу в прифронтових регіонах, які щодня перебувають під обстрілами.
  6. За 2022−2023 рр. чотири найбільші металургійні підприємства отримали 122 млрд грн чистих збитків.
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Найбільші заводи українських виробників сталі знаходяться в прифронтових регіонах, перебуваючи під постійними обстрілами — «Інтерпайп» (Нікополь і Дніпро), «Метінвест» (Запоріжжя). Дуже важлива роль металургійних заводів у цих містах, забезпечення зайнятості та робочих місць — сплата місцевих податків.
«Наразі українські метпідприємства перебувають у найважчій ситуації серед усіх галузей української економіки, а 2025 рік, цілком можливо, буде одним із найскладніших для сталевої галузі України», — підсумували у GMC Center.
За матеріалами:
Finance.ua
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