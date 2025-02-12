Як запровадження США мита на імпорт сталі вплине на сталеливарну галузь ЄС — Finance.ua
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Як запровадження США мита на імпорт сталі вплине на сталеливарну галузь ЄС

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Як запровадження США мита на імпорт сталі вплине на сталеливарну галузь ЄС
Як запровадження США мита на імпорт сталі вплине на сталеливарну галузь ЄС
Рішення президента США Дональда Трампа про введення 25% мит на імпорт сталі погіршить ситуацію в європейській сталеливарній галузі, що поглибить проблеми ринку.
Про це заявив президент Європейської асоціації сталеливарної промисловості (Eurofer) Генрік Адам.
Таке рішення, за словами Адама, є радикальною ескалацією торговельної війни, розпочатої під час першого терміну Трампа на посаді президента США.
Як повідомлялося, Трамп підписав указ про введення додаткового мита в розмірі 25% на всі поставки сталі та алюмінію в США. Трамп скасовує з 12 березня дію угод із низкою партнерів (включно з країнами Євросоюзу), які забезпечували їм особливі торговельні умови. Таким чином, анонсовані Трампом мита почнуть діяти з цього дня.
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За словами Адама, поставки європейської сталі в США скорочувалися більш ніж на 1 млн тонн на рік, попри дію угод. Тепер же ЄС може втратити до 3,7 млн тонн експортованої сталі в США, попереджає глава Eurofer.
США є другим за величиною ринком для європейських сталевиробників, на їхню частку припало 16% загального експорту сталі з ЄС у 2024 році.
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«Втрату значного обсягу цього експорту не можна буде компенсувати за рахунок поставок на інші ринки», — йдеться в заяві Адама, опублікованій на сайті Eurofer.
Він також зазначив, що рішення Трампа призведе до нових суттєвих змін торговельних потоків. У 2024 році США імпортували близько 23 млн тонн сталевої продукції з країн за межами ЄС. Тепер же ці обсяги, ймовірно, будуть перенаправлятися на європейський ринок, вважає глава Eurofer.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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