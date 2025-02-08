Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях — Finance.ua

Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях Сьогодні 14:43 — Казна та Політика

Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях

Корисні копалини України на окупованих росією територіях оцінюються в трильйони доларів, тому проти рф необхідні жорсткі санкції.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.

«Коли ми говоримо про корисні копалини України, ми говоримо про трильйони грошей. І тому так важливо накладати тотальні санкції на росію, знижувати ціну на нафту, щоб вони втрачали не мільярди, а трильйони», — наголосив Зеленський.

Читайте також Чи має росія запас ресурсів для тривалої війни (опитування)

За його словами, часткові санкції, які приводять до втрат рф у 10−20 млрд дол. в окремих галузях, недостатні, оскільки загарбники можуть компенсувати ці втрати за рахунок викрадених ресурсів України на окупованих територіях.

Партнерство зі США

Президент заявив, що він підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів в обмін на підтримку.

«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за», — сказав Зеленський, наголосивши, що будь-які домовленості мають передбачати гарантії безпеки для України.

Читайте також Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів

Зеленський повідомив, що під російською окупацією наразі перебуває менш як 20% українських мінеральних ресурсів, зокрема близько половини рідкоземельних покладів.

Президент наголосив, що москва може передати доступ до цих ресурсів своїм союзникам — Північній Кореї та Ірану, які є противниками США.

За його словами, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який є критично важливим для авіаційної та космічної галузей, а також значними покладами урану, що використовується для виробництва енергії та ядерної зброї. Багато з цих родовищ розташовані на північному заході України, далеко від зони бойових дій.

Читайте також Країни Балтії остаточно від’єдналися від енергомереж росії та білорусі

Водночас він наголосив, що Україна не пропонує віддати свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для їх спільної розробки.

«Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом», — заявив президент.

Окрім цього, Україна та США обговорюють можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу.

«Я знаю, що адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому… Ми готові укладати контракти на постачання СПГ до України та стати газовим хабом для всієї Європи», — підкреслив він.

Нагадаємо, Україна займає високі позиції у світі за запасами ключових природних ресурсів.

Зокрема, наша держава посідає 8 місце за запасами вугілля, більшість якого зосереджена на Донбасі. Однак через війну перспективи видобутку вугілля в цьому регіоні поки залишаються невизначеними.





Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.