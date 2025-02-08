Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях — Finance.ua
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Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях

Казна та Політика
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Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях
Оцінюється в трильйони доларів: Зеленський про вартість корисних копалин на окупованих територіях
Корисні копалини України на окупованих росією територіях оцінюються в трильйони доларів, тому проти рф необхідні жорсткі санкції.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.
«Коли ми говоримо про корисні копалини України, ми говоримо про трильйони грошей. І тому так важливо накладати тотальні санкції на росію, знижувати ціну на нафту, щоб вони втрачали не мільярди, а трильйони», — наголосив Зеленський.
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За його словами, часткові санкції, які приводять до втрат рф у 10−20 млрд дол. в окремих галузях, недостатні, оскільки загарбники можуть компенсувати ці втрати за рахунок викрадених ресурсів України на окупованих територіях.

Партнерство зі США

Президент заявив, що він підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів в обмін на підтримку.
«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за», — сказав Зеленський, наголосивши, що будь-які домовленості мають передбачати гарантії безпеки для України.
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Зеленський повідомив, що під російською окупацією наразі перебуває менш як 20% українських мінеральних ресурсів, зокрема близько половини рідкоземельних покладів.
Президент наголосив, що москва може передати доступ до цих ресурсів своїм союзникам — Північній Кореї та Ірану, які є противниками США.
За його словами, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який є критично важливим для авіаційної та космічної галузей, а також значними покладами урану, що використовується для виробництва енергії та ядерної зброї. Багато з цих родовищ розташовані на північному заході України, далеко від зони бойових дій.
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Водночас він наголосив, що Україна не пропонує віддати свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для їх спільної розробки.
«Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом», — заявив президент.
Окрім цього, Україна та США обговорюють можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу.
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«Я знаю, що адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому… Ми готові укладати контракти на постачання СПГ до України та стати газовим хабом для всієї Європи», — підкреслив він.
Нагадаємо, Україна займає високі позиції у світі за запасами ключових природних ресурсів.
Зокрема, наша держава посідає 8 місце за запасами вугілля, більшість якого зосереджена на Донбасі. Однак через війну перспективи видобутку вугілля в цьому регіоні поки залишаються невизначеними.

За матеріалами:
Укрінформ
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