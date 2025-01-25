Україна входить до світових лідерів за запасами природних ресурсів (інфографіка) — Finance.ua

Україна входить до світових лідерів за запасами природних ресурсів (інфографіка) Сьогодні 18:10 — Енергетика

Україна входить до світових лідерів за запасами природних ресурсів (інфографіка)

Україна займає високі позиції у світі за запасами ключових природних ресурсів.

Про це повідомляє UA War Infographics.

Вугілля

Зокрема, наша держава посідає 8 місце за запасами вугілля, більшість якого зосереджена на Донбасі.

Однак через війну перспективи видобутку вугілля в цьому регіоні поки залишаються невизначеними.

Після звільнення Донбасу знадобиться масштабне відновлення інфраструктури та переосмислення його економічного потенціалу.

Залізна руда

Також Україна посідає 5-те місце у світі за запасами залізної руди, яка є основною сировиною для чорної металургії.

Залізна руда використовується для виробництва сталі, чавуну, заліза, що є базою для авіа-, авто- та приладобудування.

Марганцева руда

Ще один стратегічний ресурс України — марганцева руда, за запасами якої ми займаємо 4-те місце у світі.

Українські запаси оцінюють у 140 млн тон, поступаючись лише Бразилії, Китаю та ПАР.

Марганець широко застосовується у виробництві скла, кераміки та сталі.

Економічний потенціал корисних копалин відкриває можливості для співпраці з міжнародними партнерами.

Зокрема, залучення американського бізнесу до видобувної галузі може стати кроком до зміцнення підтримки України на міжнародній арені.

Майбутнє залежить від того, наскільки ефективно Україна зможе використати ці ресурси для відновлення та розвитку економіки.

borgexpert За матеріалами:

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