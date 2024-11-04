Чи має росія запас ресурсів для тривалої війни (опитування) — Finance.ua
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Чи має росія запас ресурсів для тривалої війни (опитування)

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Восени 2024 року 47% українців вважають, що росія має достатньо ресурсів для тривалої війни проти України, а 46%, навпаки, вважають, що росія вичерпує запаси своїх ресурсів.
Про це повідомляється в опитуванні КМІС.
Як зазначають соціологи, один з важливих пропагандистських наративів ворога — воювати з росією безперспективно, оскільки росія володіє «практично необмеженими ресурсами», як от гроші, люди, зброя тощо.
«Розрахунком російської пропаганди є похитнути віру українців в можливість перемоги, а також посіяти сумніви серед наших західних партнерів. Саме тому у лютому 2023 року ми вперше запитали у респондентів, з якою точкою зору вони згодні більшою мірою», — йдеться в повідомленні.
Чи має росія запас ресурсів для тривалої війни (опитування)
Між лютим і жовтнем 2023 року з 22% до 49% стало більше тих, хто вірить, що росія все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. Натомість з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто, навпаки, вважає, що оосія вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах. Між жовтнем 2023 року і жовтнем 2024 року ситуація майже не змінилася.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, наратив про безмежні ресурси росії дійсно має негативний вплив на громадські настрої українців.
«Наразі вплив такої віри в безмежні ресурси росії не мав критичних деструктивних наслідків, але ерозію певних важливих настроїв ми вже бачимо (і особливо тривожні тенденції в прифронтових регіонах). Безумовно, ворога не можна недооцінювати і необхідно мати здорове та стримане сприйняття потенціалу росії. Проте не можна і давати собі захлинутися у міфі про непереможну росію з її безмежними ресурсами», — сказав соціолог.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня — 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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