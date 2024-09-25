Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів

Фондовий ринок
25
АТ «Укргазвидобування», підприємство Групи Нафтогаз, на відкритому аукціоні придбало дозвіл на користування надрами газоносної площі із розрахунковими запасами газу близько 3,8 млрд кубометрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці.
«Укргазвидобування (Група Нафтогаз) придбало на відкритому аукціоні спецдозвіл на 20-річне користування надрами газоносної площі у центрально-східному регіоні нашої країни», — написав Чернишов.
Він повідомив, що площа ділянки становить понад 180 кв. км, а ресурси газу на ній, за попередніми розрахунками, складають близько 3,8 млрд кубометрів.
«Ще один важливий крок до газової незалежності нашої країни», — прокоментував Чернишов.
Як повідомлялося, компанії Групи Нафтогаз у січні — серпні 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили видобуток товарного газу на понад 7% - до 9,8 млрд кубометрів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.