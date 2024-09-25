Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів — Finance.ua

Укргазвидобування придбало ділянку із ресурсами газу близько 3,8 мільярда кубів Сьогодні 11:10 — Фондовий ринок

АТ «Укргазвидобування», підприємство Групи Нафтогаз, на відкритому аукціоні придбало дозвіл на користування надрами газоносної площі із розрахунковими запасами газу близько 3,8 млрд кубометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці

«Укргазвидобування (Група Нафтогаз) придбало на відкритому аукціоні спецдозвіл на 20-річне користування надрами газоносної площі у центрально-східному регіоні нашої країни», — написав Чернишов.

Він повідомив, що площа ділянки становить понад 180 кв. км, а ресурси газу на ній, за попередніми розрахунками, складають близько 3,8 млрд кубометрів.

«Ще один важливий крок до газової незалежності нашої країни», — прокоментував Чернишов.

Як повідомлялося, компанії Групи Нафтогаз у січні — серпні 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили видобуток товарного газу на понад 7% - до 9,8 млрд кубометрів.

УНІАН За матеріалами:

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