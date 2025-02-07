Середня ціна біометану при експорті може становити 900 євро/тис. куб. м — голова БАУ Сьогодні 17:30 — Енергетика

Середня ціна біометану при експорті може становити 900 євро/тис. куб. м — голова БАУ

Середня ціна біометану при експорті в Європу може складати приблизно 900 євро/тис. куб. м.

Про це повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

«Я можу назвати очікування. Природний газ в Європі коштує приблизно 500 євро/тис. куб. м. А середня ціна біометану, яку ми закладаємо у ТЕО, складає приблизно 900 євро/тис. куб. м. Тобто, майже вдвічі дорожче», — сказав Гелетуха у бліцінтерв’ю «Енергореформі».

За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається.

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«…найвища ціна біометану, який іде на транспорт. На електрику, на тепло — інші ціни: в електрику дорожче, в тепло дешевше. І до речі, на транспорт треба, щоб біометан був зріджений. Це саме те, що робить МХП», — зазначив глава БАУ.

Він також додав, що вже незабаром обсяги закачаного у ПСГ біометану, можуть досягти 2 млн куб. м.

Біометан у ПСГ почали вперше закачувати в 2024 році — спочатку агрохолдинг «Галс Агро», який має завод у Чернігівській області, а з жовтня — агрохолдинг Vitagro з заводом у Хмельницькій області (обидва потюжністю 3 млн куб. м на рік).

У 2025 році біометан в ПСГ почав закачувати підрозділ МХП — «Оріль-Лідер» у Дніпропетровській області (потужність 11 млн куб. м на рік). Він також має намір виробляти зріджений газ для експорту.

На початку січня Гелетуха повідомляв, що у 2024 році у ПСГ був закачаний перший мільйон кубометрів біометану, а його експорт, найімовірніше, відбудеться у лютому 2025 року.

Як повідомлялося, Енергетична митниця 6 лютого 2025 року здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту до Європи трубопровідним транспортом. Вона назвала це історичною подією для української енергетики.

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