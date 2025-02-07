Історична подія: Україна розпочала експорт біометану до Європи — Finance.ua

Історична подія: Україна розпочала експорт біометану до Європи Сьогодні 15:14 — Енергетика

Історична подія: Україна розпочала експорт біометану до Європи

Відбулася історична подія для української енергетики — Енергетична митниця Держмитслужби здійснила оформлення митної декларації на першу експортну партію біометану до Європейського співтовариства.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Там додали, що протягом двох років проводилася робота за участі народних депутатів України, представників Мінфіну і Державної митної служби України, операторів газотранспортної системи і газосховищ, експертного середовища, громадянського суспільства та виробників біометану щодо внесення змін до законодавства України, пов’язаного із здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану.

«У сучасних умовах питання енергетичної безпеки та екологічної стійкості набувають надзвичайної важливості для України», — кажуть у відомстві.

Біометан, як екологічно чистий і відновлюваний енергоносій, стає стратегічним ресурсом для розвитку національної економіки та забезпечення енергетичної незалежності нашої країни.

Трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.

Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку. Це ще один крок до сталої енергетики та економічного зростання, ще один доказ нашої стійкості та готовності до інновацій.

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