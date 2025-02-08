Країни Балтії остаточно від’єдналися від енергомереж росії та білорусі — Finance.ua

Країни Балтії остаточно від’єдналися від енергомереж росії та білорусі Сьогодні 12:43 — Енергетика

Країни Балтії остаточно від’єдналися від енергомереж росії та білорусі

Литва, Латвія та Естонія повністю вийшли з енергомереж росії та білорусі, завершивши процес, який тривав із 2017 року.

Про це пише LSM 8 лютого.

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Протягом найближчих годин енергосистеми країн Балтії працюватимуть автономно, а до кінця дня 9 лютого підʼєднаються до європейської енергетичної мережі.

Ця система обʼєднує країни континентальної Європи, Туреччину, Алжир, Марокко та Туніс.

Чи вплине це на споживачів

Перехід має відбутися непомітно для споживачів. Однак жителям рекомендували зарядити мобільні пристрої на випадок можливих перебоїв.

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«Позбавивши країни Балтії енергетичної залежності від росії, ми унеможливлюємо використання енергії як зброї проти нас», — наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Внаслідок цього відʼєднання російський Калінінград теж перевів свою енергосистему на автономний режим.

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