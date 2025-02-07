Ціни на газ в Україні зросли в січні слідом за подорожчанням у Європі — Finance.ua

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Ціни на газ в Україні зросли в січні слідом за подорожчанням у Європі

Енергетика
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Ціни на газ в Україні зросли в січні слідом за подорожчанням у Європі
Ціни на газ в Україні зросли в січні слідом за подорожчанням у Європі
Фактична ціна реалізації газу в Україні в січні 2025 року склала 16 334 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це на 6,8% більше, ніж місяць тому.
Про це свідчать дані Міністерства економіки.
За останній рік газ подорожчав на 28,2%.
Ціни на газ в Україні зросли в січні слідом за подорожчанням у Європі

Ціни в Європі та Україні

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 595 доларів за тисячу кубометрів (24,7 тисяч гривень).
Наразі вартість палива в ЄС приблизно на 70% вища, ніж рік тому, оскільки зима в Європі цього року холодніша, ніж торік, що призводить до зростання використання газу зі сховищ.
НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть повільно знижуватися, незважаючи на очікуване зростання промислового попиту, насамперед завдяки нарощуванню поставок СПГ. Останнє пов’язано з тим, що глобальні потужності з виробництва СПГ значно збільшуються, а його роль стає більш помітною в Європі завдяки розвитку СПГ-інфраструктури.
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За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2024 року впали на 15,4% до 393,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ очікує, що 2025 року ціни зростуть на 2,7% до 404,7 долара за тисячу кубометрів, 2026 року впадуть на 4,9% до 384,7 долара, 2027 року впадуть на 12,5% до 336,5 долара.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний «Нафтогаз України» за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).
За матеріалами:
РБК-Україна
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