ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі — Finance.ua

ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі Сьогодні 19:08 — Світ

ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі

З 15 лютого у Польщі розпочнеться прийом податкових декларацій від фізичних осіб за 2024 рік. Платники податків можуть обрати один із трьох способів отримання надміру сплаченого податку.

Про це пише видання inpoland.

Способи повернення податку

Готівкою у касі податкової служби. Такий варіант можливий, але потрібно пам’ятати, що великі суми не можуть бути відшкодовані.

Для отримання коштів у касі необхідно зазначити це у податковій декларації.

Поштовий переказ. Податківці використовують цей спосіб, коли в декларації не вказано номер банківського рахунку.

Однак слід враховувати, що така форма повернення податку передбачає сплату платником податків додаткової комісії (комісію за переказ коштів сплачує отримувач).

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Банківський переказ. Цей варіань є найзручнішим варіант та дозволяє найшвидше отримати відшкодування податку.

Для цього потрібно вказати номер банківського рахунку у декларації. Цей спосіб немає обмежень щодо суми виплати податку.

Нагадаємо, дохід до 30 тисяч злотих не оподатковується . Тому і на повернення податку при таких доходах розраховувати не варто: немає сплати податків, немає повернення.

Тобто на поверення податку мають право ті особи, чий дохід у 2024 році був більшим, ніж 30 тисяч злотих.

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