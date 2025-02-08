ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі

Світ
2
ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі
ТОП-3 способи повернення надміру сплаченого податку у Польщі
З 15 лютого у Польщі розпочнеться прийом податкових декларацій від фізичних осіб за 2024 рік. Платники податків можуть обрати один із трьох способів отримання надміру сплаченого податку.
Про це пише видання inpoland.

Способи повернення податку

Готівкою у касі податкової служби. Такий варіант можливий, але потрібно пам’ятати, що великі суми не можуть бути відшкодовані.
Читайте також
Для отримання коштів у касі необхідно зазначити це у податковій декларації.
Поштовий переказ. Податківці використовують цей спосіб, коли в декларації не вказано номер банківського рахунку.
Однак слід враховувати, що така форма повернення податку передбачає сплату платником податків додаткової комісії (комісію за переказ коштів сплачує отримувач).
Читайте також
Банківський переказ. Цей варіань є найзручнішим варіант та дозволяє найшвидше отримати відшкодування податку.
Для цього потрібно вказати номер банківського рахунку у декларації. Цей спосіб немає обмежень щодо суми виплати податку.
Нагадаємо, дохід до 30 тисяч злотих не оподатковується. Тому і на повернення податку при таких доходах розраховувати не варто: немає сплати податків, немає повернення.
Тобто на поверення податку мають право ті особи, чий дохід у 2024 році був більшим, ніж 30 тисяч злотих.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Пройти опитування

За матеріалами:
inpoland
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.