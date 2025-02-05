Якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку — експерт Сьогодні 18:00

Якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку — експерт

Як повідомляє громадський активіст Пьотр Іконович, «фонд соціального страхування врятували українці», пише inPoland.net.pl.

Нещодавно стали відомі дані ZUS, які показують, що держава буде змушена субсидувати виплати багатьом самозайнятим людям.

Таким чином, мільйонам поляків загрожує «пенсійна бідність», особливо в гупу ризику потрапляють жінки.

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Зокрема, це пояснили тим, що є багато договорів, з яких не сплачуються страхові внески, а також багато самозайнятих осіб.

У 2023 році в Польщі було 2,25 мільйона самозайнятих осіб, і майже 73% не працевлаштовували жодного працівника (тобто такі підприємці сплачували внески на медичне страхування лише за себе). Більше того, в середньому самозайнята особа отримує вдвічі більший дохід і платить втричі менші внески, ніж наймані працівники.

Експерт говорить, якби самозайняті особи стали найманими працівниками, то ZUS отримав би чималі кошти у вигляді внесків, які надалі відраховуються на пенсії.

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Експерт наголосив на тому, що роль іммігрантів є дуже важливою. Він зазначив, що «фонд соціального страхування врятували українці». Активіст пояснив, що 90% українців, що працюють в Польщі, сплачують податки, тому «якби не вони, ми б не впоралися».

Цю інформацію підтвердив експерт з пенсійних систем Томаш Ласоцький. За його словами, якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку.

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