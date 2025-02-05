Якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку — експерт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку — експерт

60
Якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку — експерт
Якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку — експерт
Як повідомляє громадський активіст Пьотр Іконович, «фонд соціального страхування врятували українці», пише inPoland.net.pl.
Нещодавно стали відомі дані ZUS, які показують, що держава буде змушена субсидувати виплати багатьом самозайнятим людям.
Таким чином, мільйонам поляків загрожує «пенсійна бідність», особливо в гупу ризику потрапляють жінки.
Читайте також
Зокрема, це пояснили тим, що є багато договорів, з яких не сплачуються страхові внески, а також багато самозайнятих осіб.
У 2023 році в Польщі було 2,25 мільйона самозайнятих осіб, і майже 73% не працевлаштовували жодного працівника (тобто такі підприємці сплачували внески на медичне страхування лише за себе). Більше того, в середньому самозайнята особа отримує вдвічі більший дохід і платить втричі менші внески, ніж наймані працівники.
Експерт говорить, якби самозайняті особи стали найманими працівниками, то ZUS отримав би чималі кошти у вигляді внесків, які надалі відраховуються на пенсії.
Читайте також
Експерт наголосив на тому, що роль іммігрантів є дуже важливою. Він зазначив, що «фонд соціального страхування врятували українці». Активіст пояснив, що 90% українців, що працюють в Польщі, сплачують податки, тому «якби не вони, ми б не впоралися».
Цю інформацію підтвердив експерт з пенсійних систем Томаш Ласоцький. За його словами, якби не українці, у Польщі побачили б усі наслідки зниження пенсійного віку.

Замовити швидко туристичне страхування за кордон🌴

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.