Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум — Finance.ua
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Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум

Казна та Політика
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Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум
Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум
3 лютого, «Українська оборонна промисловість» й Польська зброярська група підписали меморандум, який окреслює рамкові домовленості в питанні оборонної співпраці країн.
Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
В питанні співпраці мова йде про:
  • виробництво боєприпасів;
  • обслуговування бронетехніки й артилерії;
  • посилення напрямку ППО.
Зокрема передбачено напрацювання фінансових механізмів для залучення інструментів та коштів, передбачених Європейською оборонною стратегією й Європейською оборонно-промисловою програмою.
Меморандум було підписано у присутності голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна й Державного секретаря Міністерства оборони Республіки Польща Цезари Томчика.
«Також відбулись двосторонні перемовини, в яких, окрім урядовців обох країн та Посольства Польщі, взяли участь представники оборонних компаній. Обговорили хід спільних проектів, а також окреслили перспективні напрямки співпраці — зокрема, в галузі локалізації виробництва польської оборонної продукції в Україні, створення спільних підприємств та виготовлення вибухових речовин», — додає відомство.

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала одним із ключових союзників України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, надаючи військову, гуманітарну та політичну підтримку. Варшава передала Києву значну кількість озброєння, зокрема танки, артилерію, бронетехніку та боєприпаси, а також сприяла навчанню українських військових. Польща активно підтримувала санкційний тиск на Росію, лобіювала інтереси України на міжнародному рівні та сприяла її євроінтеграційним прагненням.
За матеріалами:
РБК-Україна
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