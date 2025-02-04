Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум — Finance.ua

Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум Сьогодні 14:54 — Казна та Політика

Україна та Польща домовились про виробництво озброєння, підписали меморандум

3 лютого, «Українська оборонна промисловість» й Польська зброярська група підписали меморандум, який окреслює рамкові домовленості в питанні оборонної співпраці країн.

Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

В питанні співпраці мова йде про:

виробництво боєприпасів;

обслуговування бронетехніки й артилерії;

посилення напрямку ППО.

Зокрема передбачено напрацювання фінансових механізмів для залучення інструментів та коштів, передбачених Європейською оборонною стратегією й Європейською оборонно-промисловою програмою.

Меморандум було підписано у присутності голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна й Державного секретаря Міністерства оборони Республіки Польща Цезари Томчика.

«Також відбулись двосторонні перемовини, в яких, окрім урядовців обох країн та Посольства Польщі, взяли участь представники оборонних компаній. Обговорили хід спільних проектів, а також окреслили перспективні напрямки співпраці — зокрема, в галузі локалізації виробництва польської оборонної продукції в Україні, створення спільних підприємств та виготовлення вибухових речовин», — додає відомство.

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала одним із ключових союзників України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, надаючи військову, гуманітарну та політичну підтримку. Варшава передала Києву значну кількість озброєння, зокрема танки, артилерію, бронетехніку та боєприпаси, а також сприяла навчанню українських військових. Польща активно підтримувала санкційний тиск на Росію, лобіювала інтереси України на міжнародному рівні та сприяла її євроінтеграційним прагненням.

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