З 1 березня 2025 почнуть діяти нові форми розрахункових документів — Мінфін Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

З 1 березня 2025 почнуть діяти нові форми розрахункових документів — Мінфін

Міністерство фінансів України повідомило, що з 1 березня в Україні почнуть застосовувати нові форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це йдеться на сайті міністерства.

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Ще раз продовжувати перехідний період не планується.

Нагадаємо, Мінфін ще у 2023 році розпочав процес обговорення змін до форм та змісту розрахункових документів з громадськістю та бізнесом, в тому числі з виробниками касової техніки.

11 січня 2025 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» та дві редакції змін до нього (накази у № 632 та № 674).

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Зазначеними наказами, зокрема, було продовжено перехідний період до 1 березня 2025 року, адже попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, було визначено 1 січня 2025 року.

Раніше Мінфін пішов на зустріч бізнесу та відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці для надання можливості суб’єктам господарювання здійснити заходи щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також Кабінету Міністрів доручено вже з 1 березня 2025 року забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

«Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються» — йдеться в повідомленні Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) мають використовувати більшість фізичних осіб-підприємців. Якщо за законом ФОП повинен встановити пристрій, але не зробив цього, йому загрожує штрафна санкція. Проте деякі представники бізнесу звільненні від такого обов’язку.

Станом на 2025 рік обов’язок зареєструвати РРО лежить на: підприємцях 2−4 груп; ФОПах на загальній системі оподаткування.

Загалом це стосується практично всіх юридичних осіб і ФОПів, які ведуть діяльність у сфері роздрібної торгівлі чи громадського харчування, надають послуги населенню, приймають оплату за товар готівкою/банківськими картами тощо.

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