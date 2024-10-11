Галущенко каже, що запустити все з «гігавата Зеленського» до кінця року не встигнуть — Finance.ua
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Галущенко каже, що запустити все з «гігавата Зеленського» до кінця року не встигнуть

Енергетика
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Галущенко каже, що запустити все з «гігавата Зеленського» до кінця року не встигнуть
Галущенко каже, що запустити все з «гігавата Зеленського» до кінця року не встигнуть
До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться.
Про це повідомив міністр енергетики України виданню Forbes.
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«До кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться», — розповів він.
За його словами, у деяких містах генераційні установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня 2025 року.
Крім того, деякі приватні компанії генерують енергію не лише для себе, а й віддають у державну мережу.
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Галущенко впевнений, що розподілена генерація зможе забезпечити електрикою щонайменше критичну інфраструктуру у випадку блекауту.
Нагадаємо, з анонсованого «гігавата Зеленського» в Україні побудовано лише близько 60 МВт, каже ексочільник «Укренерго».
За матеріалами:
Економічна Правда
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