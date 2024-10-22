В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни — Finance.ua
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В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни

Казна та Політика
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В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни
В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни
Кабінет міністрів планує повернути перевірки бізнесу за додержанням законодавства про працю. Вони були скасовані в березні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

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«Прийняття цього акта забезпечить захист прав працівників, сприятиме боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня соціальних гарантій та створенню умов для чесної і здорової конкуренції серед роботодавців», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
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Зокрема, пропонується внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».
Згідно з проєктом, пропонується відновити заходи державного контролю:
  • за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин,
  • достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.
Передбачається, що під час війни вони будуть здійснюються за рішенням Державної служби з питань праці у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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