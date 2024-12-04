Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів — депутат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів — депутат

Казна та Політика
119
Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів — депутат
Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів — депутат
Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект № 9319 в другому читанні підтримали 268 депутатів.
«Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроект 11 416д і „заднє число“, де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів», — написав він.
Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Довідка Finance.ua:

  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він набув чинності з 1 грудня. Закон передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для з усіх доходів громадян.

Історичне підвищення податків: головне про нові зміни

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.