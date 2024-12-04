Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів — депутат Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів — депутат

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

Проект № 9319 в другому читанні підтримали 268 депутатів.

«Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроект 11 416д і „заднє число“, де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів», — написав він.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він набув чинності з 1 грудня. Закон передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для з усіх доходів громадян.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.