Стоимость аренды однушек в крупнейших городах Польши (инфографика)
В 2026 году цены на аренду квартир в Польше продолжают расти на фоне постоянного спроса со стороны мигрантов, студентов и работников международных компаний.
Об этом пишет «Телеканал 24», ссылаясь на данные Numbeo.
Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах Польши
Отмечается, что самые высокие цены традиционно наблюдаются в больших агломерациях из-за большего количества рабочих мест и учебных заведений.
В меньших городах жилье остается более доступным, что привлекает работающих дистанционно.
От чего зависит цена аренды
На конечную стоимость аренды жилья в первую очередь влияет район расположения квартиры — обычно цены в центре города выше.
К примеру, в Варшаве за однокомнатную квартиру в центре придется заплатить почти 5 000 злотых (около 60 тысяч гривен) в месяц.
Также среди ключевых факторов, формирующих цену:
- близость к транспорту;
- год постройки;
- уровень ремонта;
- тип и продолжительность контракта.
Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)
До этого Finance.ua отмечал, что Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн.
Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.
Киев вместе с Киевской и Волынской областями занял третью позицию по стоимости аренды — цена здесь в декабре 2025 года составила 14 тыс. грн.
Самое дешевое жилье можно арендовать в Херсонской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 3 тыс. грн.
