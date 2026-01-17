Стоимость аренды однушек в крупнейших городах Польши (инфографика) Сегодня 16:07 — Недвижимость



В 2026 году цены на аренду квартир в Польше продолжают расти на фоне постоянного спроса со стороны мигрантов, студентов и работников международных компаний.

Об этом пишет «Телеканал 24», ссылаясь на данные Numbeo.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах Польши

Отмечается, что самые высокие цены традиционно наблюдаются в больших агломерациях из-за большего количества рабочих мест и учебных заведений.

В меньших городах жилье остается более доступным, что привлекает работающих дистанционно.

От чего зависит цена аренды

На конечную стоимость аренды жилья в первую очередь влияет район расположения квартиры — обычно цены в центре города выше.

К примеру, в Варшаве за однокомнатную квартиру в центре придется заплатить почти 5 000 злотых (около 60 тысяч гривен) в месяц.

Также среди ключевых факторов, формирующих цену:

близость к транспорту;

год постройки;

уровень ремонта;

тип и продолжительность контракта.

Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)

До этого Finance.ua отмечал , что Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн.

Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.

Киев вместе с Киевской и Волынской областями занял третью позицию по стоимости аренды — цена здесь в декабре 2025 года составила 14 тыс. грн.

Самое дешевое жилье можно арендовать в Херсонской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 3 тыс. грн.

