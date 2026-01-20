Аренда с правом выкупа: что меняет закон о жилищной политике Сегодня 08:04 — Личные финансы

После 10 лет аренды жилье можно будет оформить в собственность, freepik.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ упраздняет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа граждан к жилью. Один из инструментов, предусмотренных законом, — аренда с правом выкупа.

Речь идет о жилье, которое после 10 лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.

Как будет работать аренда с выкупом

Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.

В этот же фонд будут засчитываться платежи за социальную аренду. Ее размер будет определяться индивидуально для каждой семьи и не будет превышать 30% совокупного дохода домохозяйства.

Револьверный фонд — это популярный финансовый инструмент, позволяющий получить средства на энергоэффективные мероприятия. В отличие от финансирования из местных или государственных бюджетов средства револьверного фонда значительно мобильнее: ими можно распоряжаться не только в пределах одного финансового года, а также избежать дополнительных бюрократических ограничений в виде программы финансирования и т. д.

Кто будет управлять социальным жильем

Владельцами социального жилья, которое будет предоставляться в социальную аренду, будут территориальные общины. Закон предусматривает создание двух типов операторов:

оператор социального жилья — муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп;

оператор доступного жилья — бизнес, предлагающий аренду с выкупом или продажу жилья.

Чтобы жилье стало действительно доступным, законопроект предлагает инструменты его удешевления: общины могут бесплатно выделять землю под застройку, предоставлять дешевые кредиты или местные гарантии для их привлечения.

Ожидается, что принятый закон не предусматривает мгновенные изменения для большинства граждан, однако формирует основу для комплексной реформы жилищной политики. Документ отменяет советскую модель регулирования, внедряет новые инструменты доступа к жилью и создает правовое поле для дальнейших решений правительства.

Что именно изменится для простых украинцев, подробно рассказываем в статье Новый закон о жилищной политике: что меняется для украинцев .

Напомним, ранее Finance.ua писал , что аналитики ЛУН сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с ежемесячным платежом по государственной программе льготного кредитования «єОселя». Результаты показали, что в ряде регионов Украины оплата по ипотеке обходится дешевле, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от области.

