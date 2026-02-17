Квартиры украинцев, где никто не живет, хотят передать другим — Минрегион Сегодня 09:45 — Недвижимость

В Украине готовится новый подход к обеспечению внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Государство планирует использовать недвижимость, которая годами не эксплуатировалась или осталась без наследников. Речь идет не только о квартирах, но и об простаивающих общежитиях и административных зданиях.

Идея состоит в том, чтобы вместо строительства с нуля переоборудовать уже имеющиеся объекты, сообщает Министерство развития общин и территорий.

Перед этим каждое здание будет проверять специальная комиссия, которая оценит техническое состояние и модернизацию.

Какие квартиры без наследников передадут ВПЛ

В перечень потенциального жилья входят:

пустые жилые дома на балансе общин;

незаселенные общежития;

административные помещения, которые не используются;

квартиры и дома без наследников.

Пилотный этап стартовал в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. К концу марта планируется обследовать 60−70 объектов и отобрать 10−15 для переоборудования.

Как будет работать проект

Для отобранных построек подготовят инвестиционные предложения с расчетами затрат и вариантами реконструкции. Один из проектов будет реализован при участии международной организации Habitat for Humanity, для других будут искать партнеров.

Полученные данные входят в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которую планируют запустить в октябре 2026 года.

Проект основан на Законе № 4080 и предусматривает инвентаризацию государственной и коммунальной недвижимости.

«Мы рассматриваем пилотные проекты относительно социального жилья как важные тестовые модели», — подчеркнула заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Она подчеркнула, что результаты инвентаризации должны быть реализованы на практике, а не остаться формальностью. В случае успеха пилота модель масштабируется на всю страну.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.