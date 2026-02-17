Квартиры украинцев, где никто не живет, хотят передать другим — Минрегион
В Украине готовится новый подход к обеспечению внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Государство планирует использовать недвижимость, которая годами не эксплуатировалась или осталась без наследников. Речь идет не только о квартирах, но и об простаивающих общежитиях и административных зданиях.
Идея состоит в том, чтобы вместо строительства с нуля переоборудовать уже имеющиеся объекты, сообщает Министерство развития общин и территорий.
Перед этим каждое здание будет проверять специальная комиссия, которая оценит техническое состояние и модернизацию.
Какие квартиры без наследников передадут ВПЛ
В перечень потенциального жилья входят:
- пустые жилые дома на балансе общин;
- незаселенные общежития;
- административные помещения, которые не используются;
- квартиры и дома без наследников.
Пилотный этап стартовал в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. К концу марта планируется обследовать 60−70 объектов и отобрать 10−15 для переоборудования.
Как будет работать проект
Для отобранных построек подготовят инвестиционные предложения с расчетами затрат и вариантами реконструкции. Один из проектов будет реализован при участии международной организации Habitat for Humanity, для других будут искать партнеров.
Полученные данные входят в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которую планируют запустить в октябре 2026 года.
Проект основан на Законе № 4080 и предусматривает инвентаризацию государственной и коммунальной недвижимости.
«Мы рассматриваем пилотные проекты относительно социального жилья как важные тестовые модели», — подчеркнула заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
Она подчеркнула, что результаты инвентаризации должны быть реализованы на практике, а не остаться формальностью. В случае успеха пилота модель масштабируется на всю страну.
