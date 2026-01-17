Такси Bolt и Uklon будут работать в Киеве в комендантский час
Сервисы такси Uklon и Bolt начинают круглосуточную работу в Киеве после обращения в Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) за разрешением работать в комендантский час.
Вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Так что с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно.
— сообщили в Uklon.
Такое же сообщение опубликовала пресс-служба Bolt.
Будут ли работать такси круглосуточно в других городах
Отвечая на вопрос о круглосуточной работе в других регионах страны, представители Uklon написали, что решения по другим городам будут приниматься органами местных властей с учетом ситуации безопасности.
Там добавили, что будут согласовывать этот вопрос.
Пока неизвестно, будет ли работать такси в комендантский час без ограничений.
Куда можно ехать ночью:
- к «Пунктам несокрушимости» и местам обогрева;
- к локациям, где есть свет и связь;
- в больницы;
- на железнодорожный вокзал;
- для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.
В Uklon также отметили, что принимать заказы после 00:00 смогут все водители сервиса, в то же время «полиция продолжает патрулирование улиц, поэтому нужно быть готовыми объяснить, куда и с какой целью вы направляетесь», — отметили в компании.
