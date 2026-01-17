0 800 307 555
Такси Bolt и Uklon будут работать в Киеве в комендантский час

Сервисы такси Uklon и Bolt начинают круглосуточную работу в Киеве после обращения в Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) за разрешением работать в комендантский час.
Об этом сообщает пресс-служба Uklon и Bolt.
Вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Так что с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно.
— сообщили в Uklon.


Такое же сообщение опубликовала пресс-служба Bolt.

Будут ли работать такси круглосуточно в других городах

Отвечая на вопрос о круглосуточной работе в других регионах страны, представители Uklon написали, что решения по другим городам будут приниматься органами местных властей с учетом ситуации безопасности.
Там добавили, что будут согласовывать этот вопрос.
Пока неизвестно, будет ли работать такси в комендантский час без ограничений.
Куда можно ехать ночью:
  • к «Пунктам несокрушимости» и местам обогрева;
  • к локациям, где есть свет и связь;
  • в больницы;
  • на железнодорожный вокзал;
  • для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.
В Uklon также отметили, что принимать заказы после 00:00 смогут все водители сервиса, в то же время «полиция продолжает патрулирование улиц, поэтому нужно быть готовыми объяснить, куда и с какой целью вы направляетесь», — отметили в компании.
По материалам:
Економічна Правда
Авто
