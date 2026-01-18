ТОП-10 крупнейших онлайн-ритейлеров Украины Сегодня 18:22 — Фондовый рынок

ТОП-10 крупнейших онлайн-ритейлеров Украины

За три квартала 2025 года в сфере розничной онлайн-торговли в Украине было зарегистрировано 18,2 тыс. новых ФЛП, что на 62,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Самый большой всплеск пришелся на второй квартал 2025-го, когда появилось 8236 новых предпринимателей. Это рекордный показатель за все время наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.Market.

Кто возглавляет рынок

По состоянию на конец 2025 года в украинской онлайн-торговле насчитывается около 77,4 тыс. активных ФЛП и около 3,2 тыс. компаний. Количество вновь созданных юридических лиц за год выросло на 6−7%.

За 9 месяцев прошлого года крупнейшие онлайн-ритейлеры заработали почти 40 млрд. грн., из которых 30,2 млрд. грн. выручки (76%) приходится на две компании корпоративной группы Rozetka.

ТОП-10 крупнейших онлайн ритейлеров:

ООО «Розетка.уа» — выручка компании за три квартала 2025 года достигла 21,1 млрд грн. ООО ОТК «Европлюс» — оператор розничной сети магазинов Rozetka (оффлайн-точки выдачи и сопутствующие магазины). Выручка этого предприятия по состоянию на конец сентября 2025 года составила 9,1 млрд грн. ООО «Мейкап трейдинг» — онлайн-магазин косметики и парфюмерии. За 9 месяцев 2025 года Makeup получил 3,5 млрд грн выручки. ООО «Маудау» — маркетплейс повседневных товаров MAUDAU, входящего в корпоративную группу Fozzy Group. За 3 квартала 2025 года Маудау достиг 2,2 млрд грн выручки. ООО «Укрзоогрупп» — онлайн ритейлер Pethouse в сегменте зоотоваров, который уже за январь-сентябрь 2025-го заработал 1,13 млрд грн. ГП «Книжный Клуб «Клуб семейного досуга» — книгораспространитель (бренд КСД). За 3 квартала 2025 года Клуб семейного досуга получил 1,04 млрд грн дохода. ООО «Якабу ритейл» — оператор украинского интернет-магазина Yakaboo.ua. За три квартала 2025 года выручка составляет — 427 млн ​​грн. ООО «Е-зоо: мы любим животных» — онлайн-магазин в сфере зоотоваров, работающий под брендом E-Zoo. За 3 квартала 2025 года компания получила 427 млн. грн. выручки. ООО «Петэксперт» — специализированный онлайн-ритейлер товаров для животных, известный под брендом Petslike. За 9 месяцев 2025 года — 420 млн. грн. ООО «Джимбим Украина» — компания, работающая на украинском рынке под брендом международного интернет-ритейлера GymBeam, специализирующегося на реализации спортивного питания, витаминов, товаров для фитнеса и здорового образа жизни. Выручка по состоянию на конец III кв. 2025 год составляет 413 млн грн.

География онлайн-торговли

По данным аналитиков, более 50% всех компаний отрасли и наибольшее количество ФЛП зарегистрировано в Киеве.

Высокую деловую активность также демонстрируют Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области, вместе формирующих около 80% украинского онлайн-ритейла.

