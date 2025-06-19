«Киевстар» предупредил о закрытии некоторых тарифов — Finance.ua

«Киевстар» предупредил о закрытии некоторых тарифов Сегодня 15:13 — Личные финансы

«Киевстар» предупредил о закрытии некоторых тарифов

Мобильный оператор «Киевстар» закрывает для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы «Все разом».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что с 25 июня 2025 года некоторые тарифы станут недоступными для подключения новых абонентов.

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Какие тарифы закрывают

Love UA Світло;

Love UA Сила;

Love UA Магніт Контракт;

Love UA Світло Контракт;

Love UA Сила Контракт;

Love UA Успіх Контракт;

Все разом Наснага;

Все разом Сила;

Все разом Міць.

В то же время, перейти на эти тарифы можно до 24 июня 2025 года включительно. Для абонентов, уже пользующихся одним из этих тарифов, условия остаются без изменений — тариф будет действовать и далее.

«Киевстар» также пообещал вскоре представить новую линейку тарифов «Все разом» для подписки и контракта. Ознакомиться с условиями новых тарифов можно будет с 25 июня 2025 года на сайте

Напомним, украинцы могут хранить свои телефонные номера даже в случае отказа от услуг конкретного оператора. В новом материале Finance.ua рассмотрел пошаговые действия, как перенести номер на другого оператора , на примере «Киевстар», «Vodafone Украина» и «Lifecell».

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