«Киевстар» предупредил о закрытии некоторых тарифов — Finance.ua

«Киевстар» предупредил о закрытии некоторых тарифов
Мобильный оператор «Киевстар» закрывает для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы «Все разом».
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Там отметили, что с 25 июня 2025 года некоторые тарифы станут недоступными для подключения новых абонентов.
Какие тарифы закрывают
- Love UA Світло;
- Love UA Сила;
- Love UA Магніт Контракт;
- Love UA Світло Контракт;
- Love UA Сила Контракт;
- Love UA Успіх Контракт;
- Все разом Наснага;
- Все разом Сила;
- Все разом Міць.
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В то же время, перейти на эти тарифы можно до 24 июня 2025 года включительно. Для абонентов, уже пользующихся одним из этих тарифов, условия остаются без изменений — тариф будет действовать и далее.
«Киевстар» также пообещал вскоре представить новую линейку тарифов «Все разом» для подписки и контракта. Ознакомиться с условиями новых тарифов можно будет с 25 июня 2025 года на сайте.
Напомним, украинцы могут хранить свои телефонные номера даже в случае отказа от услуг конкретного оператора. В новом материале Finance.ua рассмотрел пошаговые действия, как перенести номер на другого оператора, на примере «Киевстар», «Vodafone Украина» и «Lifecell».
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