Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го — Finance.ua
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Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го

Личные финансы
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Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го
Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го
Европейская комиссия предложила предоставить Украине доступ к действующей в Евросоюзе зоне «Роуминг как дома». Если предложение будет поддержано, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных расходов уже с 1 января 2026 года.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс-Украина».
Предложение Еврокомиссии предусматривает, что:
  • украинцы с SIM-картами украинских операторов смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться Интернетом в ЕС по внутренним тарифам;
  • такие же условия будут распространяться на находящихся в Украине европейцев.
«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС и дома. Поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
В Брюсселе отмечают, что роуминг — это первая отрасль, где режим внутреннего рынка ЕС будет распространен на Украину. Это станет еще одним шагом на пути евроинтеграции.
Предложение Еврокомиссии должен одобрить Совет ЕС. В случае положительного решения новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

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Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Следующий этап — официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства на его соответствие праву ЕС. Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.
Как пояснили в НКЭК, закон о единой роуминговой зоне с ЕС (Roam-Like-AtHome/RLAH) вступил в силу, но не введен в действие, потому что решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка для роуминга ЕС еще не принято.
17 июня Зеленский подписал закон № 10265 об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.
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По материалам:
Finance.ua
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