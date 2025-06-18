Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го — Finance.ua

Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го Сегодня 11:34 — Личные финансы

Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026-го

Европейская комиссия предложила предоставить Украине доступ к действующей в Евросоюзе зоне «Роуминг как дома». Если предложение будет поддержано, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных расходов уже с 1 января 2026 года.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс-Украина».

Предложение Еврокомиссии предусматривает, что:

украинцы с SIM-картами украинских операторов смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться Интернетом в ЕС по внутренним тарифам;

такие же условия будут распространяться на находящихся в Украине европейцев.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС и дома. Поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В Брюсселе отмечают, что роуминг — это первая отрасль, где режим внутреннего рынка ЕС будет распространен на Украину. Это станет еще одним шагом на пути евроинтеграции.

Предложение Еврокомиссии должен одобрить Совет ЕС. В случае положительного решения новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Следующий этап — официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства на его соответствие праву ЕС. Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.

Как пояснили в НКЭК, закон о единой роуминговой зоне с ЕС (Roam-Like-AtHome/RLAH) вступил в силу , но не введен в действие, потому что решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка для роуминга ЕС еще не принято.

17 июня Зеленский подписал закон № 10265 об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.

InvestMarket от «Минфин». Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.