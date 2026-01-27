Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році — Зеленський Сьогодні 16:41

Зеленський каже, що вступ України до Євросоюзу до 2027 року є однією з ключових гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що метою України є вступ до Євросоюзу до 2027 року.

Про це український лідер заявив за підсумками розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Згідно з його словами, вступ до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для України, але й для всієї Європи.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік — і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», — написав Зеленський.

Він додав, що Австрія виділила кошти на підтримку українського енергосектору.

«Під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером обговорили енергетичну ситуацію в Україні. росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору», — наголосив глава держави.

Що відомо про мирні домовленості

Раніше Finance.ua писав , що в початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах під егідою США, була зафіксована дата вступу України до Євросоюзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядається через заперечення з боку окремих держав-членів ЄС.

За даними видання Financial Times, саме відсутність консенсусу всередині Євросоюзу стала причиною перегляду конкретних термінів вступу України, попри те що Вашингтон розглядав євроінтеграцію Києва як одну з ключових складових ширшого мирного врегулювання.

У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.

