Україна вийшла на фінальну стадію вступу до Євросоюзу: що далі
Україна перебуває на фінальній стадії вступу до Європейського Союзу.
Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі.
При цьому всі країни, які успішно приєдналися до ЄС, після досягнення цієї стадії зазвичай завершували процес максимум за 2−3-роки.
Реформи
За оцінкою віцепрем’єра, за умови інтенсивної роботи Україна може виконати основний обсяг реформ у 2026−2027 роках.
«Цілком реально завершити це за два роки. Якщо всі необхідні реформи буде реалізовано до кінця 2027-го, Україна може стати членом ЄС у 2028 році», — зазначив Качка.
Зміни
Водночас він визнав, що окремі сфери потребуватимуть змін. Найбільш складною залишається екологічна політика.
Певні виклики існують і в аграрному секторі, зокрема щодо засобів захисту рослин. ЄС за останні роки заборонив низку хімічних речовин, які досі використовуються в Україні. Різка синхронізація регулювання, за словами Качки, може створити ризики як для українських, так і для європейських фермерів, тому потрібен зважений і поетапний підхід.
Висновки
Інтеграція України до ЄС матиме позитивний ефект для всієї Європи. «Головне питання в агросекторі — як вибудувати спільну аграрну політику», — наголосив Качка.
Україна є природним центром глобальної продовольчої безпеки, адже виробляє значно більше їжі, ніж споживає, погоджується з Качкою СЕО Kernel Євген Осипов.
У низці секторів продовольчої безпеки в Європі спостерігається дефіцит, зокрема в сегментах харчової кукурудзи, рослинних олій, соняшнику, ріпаку та сої.
Статистика
Нині 50% імпорту кукурудзи до ЄС припадає на українську продукцію, а частка України в імпорті соняшникової олії до Європи сягає майже 90%.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна та Румунія побудують нову дорогу до кордону
«Зимову підтримку» та «Національний кешбек» розширено: які торговельні мережі долучилися
Україна збільшила імпорт електрогенераторів та акумуляторів у 2025 році
Фінансовий моніторинг: НБУ дав поради щодо виявлення ознак компаній-оболонок
Мінекономіки назвало галузь, яка сплачує найбільше податків
Україна вийшла на фінальну стадію вступу до Євросоюзу: що далі