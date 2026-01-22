Україна вийшла на фінальну стадію вступу до Євросоюзу: що далі Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Україна вийшла на фінальну стадію вступу до Євросоюзу

Україна перебуває на фінальній стадії вступу до Європейського Союзу.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі.

Читайте також Який рівень заощаджень та інвестицій домогосподарств у ЄС (інфографіка)

При цьому всі країни, які успішно приєдналися до ЄС, після досягнення цієї стадії зазвичай завершували процес максимум за 2−3-роки.

Реформи

За оцінкою віцепрем’єра, за умови інтенсивної роботи Україна може виконати основний обсяг реформ у 2026−2027 роках.

«Цілком реально завершити це за два роки. Якщо всі необхідні реформи буде реалізовано до кінця 2027-го, Україна може стати членом ЄС у 2028 році», — зазначив Качка.

Зміни

Водночас він визнав, що окремі сфери потребуватимуть змін. Найбільш складною залишається екологічна політика.

Певні виклики існують і в аграрному секторі, зокрема щодо засобів захисту рослин. ЄС за останні роки заборонив низку хімічних речовин, які досі використовуються в Україні. Різка синхронізація регулювання, за словами Качки, може створити ризики як для українських, так і для європейських фермерів, тому потрібен зважений і поетапний підхід.

Висновки

Інтеграція України до ЄС матиме позитивний ефект для всієї Європи. «Головне питання в агросекторі — як вибудувати спільну аграрну політику», — наголосив Качка.

Україна є природним центром глобальної продовольчої безпеки, адже виробляє значно більше їжі, ніж споживає, погоджується з Качкою СЕО Kernel Євген Осипов.

У низці секторів продовольчої безпеки в Європі спостерігається дефіцит, зокрема в сегментах харчової кукурудзи, рослинних олій, соняшнику, ріпаку та сої.

Статистика

Нині 50% імпорту кукурудзи до ЄС припадає на українську продукцію, а частка України в імпорті соняшникової олії до Європи сягає майже 90%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.