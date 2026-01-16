0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який рівень заощаджень та інвестицій домогосподарств у ЄС (інфографіка)

Особисті фінанси
28
Який рівень заощаджень та інвестицій домогосподарств у ЄС (інфографіка)
Який рівень заощаджень та інвестицій домогосподарств у ЄС (інфографіка)
За статистикою Євростату, рівень заощаджень домогосподарств у єврозоні знизився до 15,1% у третьому кварталі 2025 року (порівняно з 15,4% у другому кварталі 2025 року).

Причини

Це пояснюється швидшим зростанням споживання, ніж валового доходу (відповідно +0,9% та +0,6%).
Який рівень заощаджень та інвестицій домогосподарств у ЄС (інфографіка)

Рівень інвестицій

Цей рівень домогосподарств у єврозоні залишався стабільним на рівні 9,0% у третьому кварталі 2025 року, оскільки валове нагромадження основного капіталу зростало практично з тими ж темпами, що й валовий доход, що й наявний (відповідно +0,7% та +0,6%).
Читайте також
Частка прибутку бізнесу зменшується до 39,1%
У третьому кварталі 2025 рокучастка прибутку підприємств (нефінансових корпорацій) у єврозоні дещо зменшилася з 39,2% до 39,1%.
Це пояснюють збільшенням компенсації працівникам (заробітна плата та соціальні внески роботодавців) плюс податки за вирахуванням субсидій на виробництво, за дещо вищим рівнем, ніж валова додана вартість (обидва показники на рівні +1,2% після округлення).
Читайте також
Рівень інвестицій у бізнес у єврозоні дещо зріс з 21,6% до 21,7% у третьому кварталі 2025 року, оскільки валове нарощування основного капіталу підприємствами зросло на 1,6%, швидшими темпами, ніж валова додана вартість (+1,2%).
Раніше ми писали, що попит на українське мистецтво в Європі та США з кожним роком збільшується, а ціни на роботи відомих і сучасних авторів зростають шаленими темпами. Про це йдеться у статті Finance.ua.
Для колекціонерів це означає одне: твори українських художників стають не лише культурною цінністю, а й реальною інвестицією, яка за кілька років може подвоїти чи навіть потроїти вартість.
Відночас з початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучили близько 570 млрд грн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems