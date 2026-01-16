Який рівень заощаджень та інвестицій домогосподарств у ЄС (інфографіка)
За статистикою Євростату, рівень заощаджень домогосподарств у єврозоні знизився до 15,1% у третьому кварталі 2025 року (порівняно з 15,4% у другому кварталі 2025 року).
Причини
Це пояснюється швидшим зростанням споживання, ніж валового доходу (відповідно +0,9% та +0,6%).
Рівень інвестицій
Цей рівень домогосподарств у єврозоні залишався стабільним на рівні 9,0% у третьому кварталі 2025 року, оскільки валове нагромадження основного капіталу зростало практично з тими ж темпами, що й валовий доход, що й наявний (відповідно +0,7% та +0,6%).
Частка прибутку бізнесу зменшується до 39,1%
У третьому кварталі 2025 рокучастка прибутку підприємств (нефінансових корпорацій) у єврозоні дещо зменшилася з 39,2% до 39,1%.
Це пояснюють збільшенням компенсації працівникам (заробітна плата та соціальні внески роботодавців) плюс податки за вирахуванням субсидій на виробництво, за дещо вищим рівнем, ніж валова додана вартість (обидва показники на рівні +1,2% після округлення).
Рівень інвестицій у бізнес у єврозоні дещо зріс з 21,6% до 21,7% у третьому кварталі 2025 року, оскільки валове нарощування основного капіталу підприємствами зросло на 1,6%, швидшими темпами, ніж валова додана вартість (+1,2%).
Раніше ми писали, що попит на українське мистецтво в Європі та США з кожним роком збільшується, а ціни на роботи відомих і сучасних авторів зростають шаленими темпами. Про це йдеться у статті Finance.ua.
Для колекціонерів це означає одне: твори українських художників стають не лише культурною цінністю, а й реальною інвестицією, яка за кілька років може подвоїти чи навіть потроїти вартість.
Відночас з початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучили близько 570 млрд грн.
