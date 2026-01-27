Деякі країни ЄС проти вступу України до блоку у 2027 році за планом США Сьогодні 09:13

У початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах під егідою США, була зафіксована дата вступу України до Євросоюзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядається через заперечення з боку окремих держав-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, саме відсутність консенсусу всередині Євросоюзу стала причиною перегляду конкретних термінів вступу України, попри те що Вашингтон розглядав євроінтеграцію Києва як одну з ключових складових ширшого мирного врегулювання.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що для вступу України до ЄС необхідна «дуже смілива політична воля» з боку всіх держав-членів блоку.

«Для України і для Європи важливо, щоб усі країни ЄС взяли на себе чітке політичне зобов’язання щодо нашого вступу якомога швидше, бажано з конкретною датою», — зазначив Качка.

Він підтвердив, що Київ і надалі сподівається на прискорення євроінтеграційного процесу в межах мирних домовленостей, однак визнав, що наразі узгодженої дати вступу немає.

У ЄС паралельно обговорюють можливість перегляду самого механізму розширення, зокрема створення дворівневої моделі членства. Такий підхід дозволив би Україні приєднатися до Євросоюзу ще до повного виконання всіх вимог, але з обмеженим доступом до окремих переваг.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до вступу до 2030 року.

Водночас, за словами Качки, в умовах геополітичної необхідності цей процес може бути суттєво скорочений, хоча остаточні терміни залишаються предметом переговорів.

Переговори між Україною, США та ЄС також охоплюють питання фінансування післявоєнної відбудови, обсяг якої оцінюється у близько 800 млрд євро до 2040 року, а також умови надання подальшої фінансової допомоги та виконання антикорупційних зобов’язань.

Вступ України до ЄС

Мирний план США передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу — не пізніше 2027 року. У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.

Водночас питання швидкого приєднання України до ЄС залишається дискусійним. Як повідомляє Reuters, у Євросоюзі зазначають, що вступ до 2027 року наразі малоймовірний, адже Україна офіційно ще не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.

