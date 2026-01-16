Брюссель готує схему прискореного вступу України до ЄС Сьогодні 20:06 — Світ

Брюссель готує схему прискореного вступу України до ЄС

У Брюсселі обговорюють масштабну зміну підходу до розширення ЄС, яка може суттєво прискорити євроінтеграцію України. Європейські чиновники розглядають «двоступеневу» модель вступу: вона дозволяє Києву формально стати членом Союзу раніше за чинними правилами, але з обмеженими політичними правами на старті.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

У кулуарах Єврокомісії готують пропозиції, що фактично відходять від процедури, яка діє з 1990-х років. Ідеться про компромісний варіант між швидким вступом і повною відповідністю всім критеріям.

Що передбачає нова модель

На першому етапі Україна може отримати:

доступ до Єдиного ринку ЄС;

право на аграрні субсидії та фонди розвитку;

фінансові вливання в економіку та вільний рух товарів.

Водночас Україна тимчасово поступатиметься:

правом голосу на самітах лідерів ЄС;

участю в ухваленні ключових рішень на рівні міністрів;

можливістю блокувати рішення Євросоюзу.

Повноцінні права члена ЄС пропонують надавати поступово — у міру виконання реформ уже після формального приєднання.

Мирна угода і орієнтир 2027 року

Активізація дискусій збігається з пошуком шляхів завершення війни. За інформацією журналістів, у проєктах мирного плану, до якого залучені США, 2027 рік фігурує як можливий термін вступу України до ЄС.

У Брюсселі визнають: стандартний процес адаптації до всіх вимог може тривати до десяти років. Тому швидке, хоча й обмежене членство розглядають як важливий аргумент для Президента Володимира Зеленського у переговорах щодо потенційної мирної угоди з рф. Раніше він неодноразово підкреслював, що економічні гарантії та членство в ЄС є ключовими елементами безпеки України.

Побоювання щодо «другосортного» членства

Пропозиція викликала суперечливу реакцію серед дипломатів. Критики застерігають, що вона може створити модель «членства різних рівнів» і підірвати єдність Євросоюзу.

Окреме занепокоєння викликає реакція інших країн-кандидатів — зокрема Чорногорії та Албанії, які перебувають у переговорному процесі значно довше. Відхід від принципу меритократії на користь геополітичної доцільності, на думку дипломатів, може дестабілізувати всю політику розширення ЄС.

Залишається і фактор Угорщини, яка блокує відкриття окремих переговорних розділів. Утім, у Євросоюзі розраховують, що участь США у можливій мирній угоді може змусити Будапешт переглянути свою позицію.

