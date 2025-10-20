ЄС планує змінити правила членства: для чого це Сьогодні 12:23

ЄС планує змінити правила членства: для чого це

Нові країни можуть приєднатися до Європейського Союзу без повного права голосу, що може зробити таких лідерів, як Віктор Орбан з Угорщини, більш схильними до вступу до блоку таких країн, як Україна.

Про це пише politico

Пропозиція щодо зміни правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії і має бути схвалена всіма існуючими країнами, за словами трьох європейських дипломатів та посадовця ЄС, обізнаного з обговореннями. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права, як тільки ЄС перегляне спосіб свого функціонування, щоб ускладнити окремим країнам право вето на політику.

Це остання спроба урядів, що виступають за розширення ЄС, таких як Австрія та Швеція, вдихнути життя в процес розширення, який наразі блокується Будапештом та кількома іншими столицями через побоювання, що це може призвести до небажаної конкуренції за місцеві ринки або поставити під загрозу інтереси безпеки.

ЄС зробив розширення стратегічним пріоритетом на тлі експансіоністського порядку денного президента росії володимира путіна, хоча прагнення збільшити кількість членів з нинішніх 27 до 30 протягом наступного десятиліття оголює внутрішні розбіжності блоку.

«Майбутні члени повинні бути зобов’язані відмовитися від свого права вето, доки не будуть впроваджені ключові інституційні реформи, такі як запровадження голосування кваліфікованою більшістю в більшості політичних сфер», — сказав Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ німецького Бундестагу. «Розширення не повинно уповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС». сказав Антон Хофрайтер

Ця ініціатива дозволить країнам, які зараз перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето — те, що уряди ЄС завжди цінували як найкращий інструмент для запобігання політикі ЄС, яка їм не подобається.

Суть пропозиції, яка, за словами тих самих дипломатів та посадовців, неофіційно обговорюється між країнами ЄС та Комісією, полягає в тому, що залучення нових країн без права вето, принаймні на початку їхнього членства, дозволить їм приєднатися на більш гнучких умовах, не вимагаючи перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди вважають недоцільним.

Раніше лідери ЄС наполягали на тому, що така реформа необхідна, перш ніж блок зможе прийняти нових членів, таких як Україна, що підкреслювало ризик загострення глухого кута в Брюсселі. Однак спроби скасувати право вето для існуючих членів ЄС також зіткнулися з рішучим опором не лише з боку Угорщини, а й Франції та Нідерландів.

Зростаюче розчарування

План приєднання нових членів без повного права голосу «забезпечить нашу здатність діяти навіть у розширеному ЄС, — сказав Хофрайтер. — З обговорень з представниками держав Західних Балкан я отримую чіткі сигнали про те, що цей підхід вважається конструктивним та життєздатним».

Вимога не допускати нових країн до членства, доки ЄС не реформує спосіб свого функціонування, ризикує тим, що блок зможе «затримати розширення через чорний хід», сказав він.

Ці зусилля збігаються зі зростанням розчарування у країнах-кандидатах зі Східної Європи та Західних Балкан, які провели далекосяжні внутрішні реформи, але не наблизилися до членства через роки після подання заявки. У випадку Чорногорії переговори про вступ до ЄС розпочалися у 2012 році.

«Останньою країною, яка вступила [до ЄС], була Хорватія понад 10 років тому, а тим часом Велика Британія вийшла, — сказав президент Чорногорії Яків Мілатович в інтерв’ю POLITICO. — Ось чому я вважаю, що зараз саме час відродити цей процес, а також трохи відродити ідею ЄС як клубу, який все ще має до нього прихильність».

Віце-прем'єр-міністр України Тарас Качка висловив ці занепокоєння, закликаючи до «креативних» рішень для розблокування розширення ЄС. Заявка Києва на вступ до ЄС наразі гальмується вето Угорщини.

«Чекати не можна», — сказав Качка в інтерв’ю. «Тож нам потрібно знайти рішення тут і зараз. Це важливо як для України, так і для Європейського Союзу… Я думаю, що, випробовуючи європейську безпеку за допомогою безпілотників, росія робить те саме, підриваючи єдність Європейського Союзу».

