Дефіцит російського бюджету зросте з $71 до $100 мільярдів Сьогодні 19:24

Президент Володимир Зеленський заявив, що в росії зростає дефіцит бюджету. Наступного року — майже до 100 мільярдів доларів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Уже зараз ми вважаємо, що наступного року росія матиме значний дефіцит (бюджету. — Ред.) — майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи — місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало. І якщо Індія справді почне купувати менше енергоносіїв, я думаю, це допоможе», — розповів Зеленський.

Він також поінформував, що, за непідтвердженими даними, Індія вже купує менше енергоносіїв у росії.

«За нашими даними, Індія почала купувати менше енергоносіїв. Хоча я не знаю напевно — я лише чув про це. Час від часу, щотижня, я отримую аналітику від нашої розвідки, і думаю, що зможу поділитися нею приблизно за місяць», — зазначив Президент.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.