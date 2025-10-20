Дефіцит російського бюджету зросте з $71 до $100 мільярдів
Президент Володимир Зеленський заявив, що в росії зростає дефіцит бюджету. Наступного року — майже до 100 мільярдів доларів.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Уже зараз ми вважаємо, що наступного року росія матиме значний дефіцит (бюджету. — Ред.) — майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи — місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало. І якщо Індія справді почне купувати менше енергоносіїв, я думаю, це допоможе», — розповів Зеленський.
Він також поінформував, що, за непідтвердженими даними, Індія вже купує менше енергоносіїв у росії.
«За нашими даними, Індія почала купувати менше енергоносіїв. Хоча я не знаю напевно — я лише чув про це. Час від часу, щотижня, я отримую аналітику від нашої розвідки, і думаю, що зможу поділитися нею приблизно за місяць», — зазначив Президент.
Поділитися новиною
Також за темою
Дефіцит російського бюджету зросте з $71 до $100 мільярдів
Які зараз зарплати у Польщі: свіжі дані GUS
Іспанія передасть Україні нову партію електрогенераторів
Угорці масово видавали себе за українських біженців у Німеччині, щоб отримати допомогу — WELT
День фінансів: ЄС узгодив відмову від газу рф, перевірка ФОПів, ціни на оренду житла
ФДМУ оголосив аукціон з приватизації АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — деталі