Іспанія передасть Україні нову партію електрогенераторів Сьогодні 18:31

Іспанія передасть Україні ще 70 генераторів, щоб допомогти країні пройти зимовий сезон на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі. Поставки координує Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID).

Читайте також ЄС погодив план повної відмови від російського газу до 2028 року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у понеділок, 20 жовтня.

«Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою», — зазначив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Читайте також В Україні 20 жовтня в усіх областях діятимуть графіки обмеження електроенергії

Альбарес додав, що проведе у понеділок зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, котрому особисто передасть інформацію щодо підтримки українців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.