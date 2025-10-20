Іспанія передасть Україні нову партію електрогенераторів
Іспанія передасть Україні ще 70 генераторів, щоб допомогти країні пройти зимовий сезон на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі. Поставки координує Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у понеділок, 20 жовтня.
«Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою», — зазначив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.
Альбарес додав, що проведе у понеділок зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, котрому особисто передасть інформацію щодо підтримки українців.
