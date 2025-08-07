Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям — Finance.ua

Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям Сьогодні 09:27 — Особисті фінанси

Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям. Він зазначив, що рівень допомоги, який надавався раніше, є надто високим.

Про це йдеться у його заяві на сторінці у соцмережі Х

When Ukraine was attacked, Hungary did what it should for its neighbour. We provided help to thousands in need and continue to do so today. Our responsibility is clear: extend aid, yet never compromise the interests of Hungarians. That is the balance we must uphold. pic.twitter.com/kAxatBLyY6 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 6, 2025

Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни. Він підкреслив, що Угорщина приймала тисячі українських біженців після повномасштабного вторгнення росії та надавала їм всебічну допомогу.

«Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців», — написав він.

Орбан також заявив, що Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни. Порівнюючи ситуацію з допомогою по безробіттю, прем’єр-міністр пояснив, що тепер українським біженцям варто очікувати на менший обсяг підтримки.

«Тому якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю», — заявив прем’єр Угорщини.

За останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині мали близько 40 000 українців.

