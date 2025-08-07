Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям

Особисті фінанси
31
Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям
Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан натякнув на можливе скорочення підтримки українським біженцям. Він зазначив, що рівень допомоги, який надавався раніше, є надто високим.
Про це йдеться у його заяві на сторінці у соцмережі Х.
Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни. Він підкреслив, що Угорщина приймала тисячі українських біженців після повномасштабного вторгнення росії та надавала їм всебічну допомогу.
«Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців», — написав він.
Орбан також заявив, що Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни. Порівнюючи ситуацію з допомогою по безробіттю, прем’єр-міністр пояснив, що тепер українським біженцям варто очікувати на менший обсяг підтримки.
Читайте також
«Тому якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю», — заявив прем’єр Угорщини.
За останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині мали близько 40 000 українців.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems