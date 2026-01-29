Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в ЕС в 2027 году
Вступление Украины в Европейский Союз с 1 января 2027 года невозможно.
Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Clash Report.
По его словам, Украине необходимо выполнить Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно длится несколько лет. Именно поэтому ускоренное вступление в ЕС, по его мнению, нереалистично.
«Мы можем постепенно приближать Украину к Европейскому Союзу этим путем, но столь быстрое присоединение нецелесообразно. Берлин готов помогать Украине шаг за шагом приближаться к стандартам блока, однако вступление в 2027 году невозможно», — заявил канцлер.
Что предусматривают Копенгагенские критерии
Копенгагенские критерии — это базовые требования к странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз, принятые в 1993 году. Они предусматривают наличие стабильной демократии, верховенства права, соблюдения прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовности имплементировать законодательство ЕС и выполнять обязательства, вытекающие из членства в блоке.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что целью Украины является вступление в Евросоюз до 2027 года. Согласно его словам, вступление в Евросоюз — одна из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладу. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — отмечал Зеленский.
