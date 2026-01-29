0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Кассы в смартфоне» вытесняют классические РРО: каков средний чек

64
Продавец проводит расчет клиента через РРО
Продавец проводит расчет клиента через РРО
В Украине программные решения все активнее заменяют традиционные кассовые аппараты. Параллельно увеличиваются объемы операций, средний чек и суммы, проходящие через кассы, хотя контроль со стороны Налоговой также остается ощутимым.
Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько касс работает в Украине

Сейчас в Украине работает 1,05 млн регистраторов расчетных операций. За год их общее количество выросло на 11%.
  • Наибольшую динамику демонстрируют программные РРО — так называемые кассы в смартфоне: за год их увеличилось на 19%.
  • В то же время, количество классических кассовых аппаратов сократилось на 14%. Сейчас таких РРО осталось чуть более 214 тысяч, и их доля продолжает уменьшаться.
Количество РРО и ПРРО за год выросло на 11%
Количество РРО и ПРРО за год выросло на 11%

Как война изменила структуру РРО

Тренд на рост ПРРО наблюдается с момента их введения в 2020 году. Самый ощутимый скачок произошел в первый год полномасштабной войны, когда государство обязало значительно более широкий круг ФЛП использовать РРО или ПРРО. Тогда количество программных касс возросло в 1,8 раза всего за год.
За время полномасштабной войны доля «касс в смартфоне» достигла 80% всех РРО — против 39% накануне полномасштабного вторжения.

Чеков больше, но темпы роста замедлились

Вместе с количеством касс растет и количество чеков. В среднем бизнесы пробивали 870 млн чеков ежемесячно — за год их количество увеличилось на 10%. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.
Для сравнения, в 2023 и 2024 годах прирост был значительно выше — около 30% ежегодно.

Объемы операций и средний чек

В 2025 году через П/РРО прошло 5,67 трлн грн. Это на 28% больше, чем годом ранее. В 2024 году рост был рекордным и составил 73%.
Средний чек в 2025 году достиг 544 грн — это более чем в два раза больше, чем до начала полномасштабной войны. Наиболее резко он вырос в 2024 году — сразу на треть, а в 2025-м прибавил еще 16%.
5,67 трлн грн потратили украинцы из-за П/РРО в 2025 году
5,67 трлн грн потратили украинцы из-за П/РРО в 2025 году

Проверок больше, штрафов — меньше

Как сообщает Опендатабот, в прошлом году Налоговая провела 37 211 проверок бизнеса на предмет использования РРО и ПРРО. За год их количество выросло на 5%. В то же время, количество штрафов уменьшилось на те же 5%.
Бизнесы получают меньше штрафов от Налоговой, несмотря на увеличение количества проверок
Бизнесы получают меньше штрафов от Налоговой, несмотря на увеличение количества проверок
В общей сложности предпринимателей оштрафовали в 41 283 случаях на сумму 2,3 млрд грн. В среднем один штраф составил 56 тысяч гривен. Самый высокий средний размер санкций был в 2024 году — 85 тыс. грн.
Ранее мы сообщали, что Государственная налоговая служба сознательно уменьшает количество проверок предприятий. Это часть нового подхода: вместо давления больше доверия и постоянный диалог с бизнесом.
Также Finance.ua писал, что для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) этап адаптации к использованию кассовых аппаратов официально завершился.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems