«Кассы в смартфоне» вытесняют классические РРО: каков средний чек Сегодня 15:02

Продавец проводит расчет клиента через РРО

В Украине программные решения все активнее заменяют традиционные кассовые аппараты. Параллельно увеличиваются объемы операций, средний чек и суммы, проходящие через кассы, хотя контроль со стороны Налоговой также остается ощутимым.

Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько касс работает в Украине

Сейчас в Украине работает 1,05 млн регистраторов расчетных операций. За год их общее количество выросло на 11%.

Наибольшую динамику демонстрируют программные РРО — так называемые кассы в смартфоне : за год их увеличилось на 19%.

: за год их увеличилось на 19%. В то же время, количество классических кассовых аппаратов сократилось на 14%. Сейчас таких РРО осталось чуть более 214 тысяч, и их доля продолжает уменьшаться.

Количество РРО и ПРРО за год выросло на 11%

Как война изменила структуру РРО

Тренд на рост ПРРО наблюдается с момента их введения в 2020 году. Самый ощутимый скачок произошел в первый год полномасштабной войны, когда государство обязало значительно более широкий круг ФЛП использовать РРО или ПРРО. Тогда количество программных касс возросло в 1,8 раза всего за год.

За время полномасштабной войны доля «касс в смартфоне» достигла 80% всех РРО — против 39% накануне полномасштабного вторжения.

Чеков больше, но темпы роста замедлились

Вместе с количеством касс растет и количество чеков. В среднем бизнесы пробивали 870 млн чеков ежемесячно — за год их количество увеличилось на 10%. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Для сравнения, в 2023 и 2024 годах прирост был значительно выше — около 30% ежегодно.

Объемы операций и средний чек

В 2025 году через П/РРО прошло 5,67 трлн грн. Это на 28% больше, чем годом ранее. В 2024 году рост был рекордным и составил 73%.

Средний чек в 2025 году достиг 544 грн — это более чем в два раза больше, чем до начала полномасштабной войны. Наиболее резко он вырос в 2024 году — сразу на треть, а в 2025-м прибавил еще 16%.

5,67 трлн грн потратили украинцы из-за П/РРО в 2025 году

Проверок больше, штрафов — меньше

Как сообщает Опендатабот, в прошлом году Налоговая провела 37 211 проверок бизнеса на предмет использования РРО и ПРРО. За год их количество выросло на 5%. В то же время, количество штрафов уменьшилось на те же 5%.

Бизнесы получают меньше штрафов от Налоговой, несмотря на увеличение количества проверок

В общей сложности предпринимателей оштрафовали в 41 283 случаях на сумму 2,3 млрд грн. В среднем один штраф составил 56 тысяч гривен. Самый высокий средний размер санкций был в 2024 году — 85 тыс. грн.

Ранее мы сообщали , что Государственная налоговая служба сознательно уменьшает количество проверок предприятий. Это часть нового подхода: вместо давления больше доверия и постоянный диалог с бизнесом.

Также Finance.ua писал, что для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) этап адаптации к использованию кассовых аппаратов официально завершился.

