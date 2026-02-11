В январе 2026 года товарооборот Украины составил $9,9 млрд Сегодня 06:07 — Казна и Политика

В январе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $6,7 млрд, а экспортировали – на $3,2 млрд

В январе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $6,7 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,4 млрд, что составляет 66% общих объемов импортируемых товаров.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе 2026 года составила 0,50 долл./кг.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $1,9 млрд;

Турция — $703 млн;

Польша — $623 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $358 млн;

Турцию — на $276 млн;

Италию — на $232 млн.

В общих объемах ввезенных в январе 2026 года товаров 69% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 14,8 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $1,1 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,6 млрд грн, что составляет 43% поступлений таможенных платежей;



продукция химической промышленности — $869 млн при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 7,1 млрд грн, что составляет 11% поступлений таможенных платежей.



В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $2 млрд;

металлы и изделия из них — $286 млн;



машины, оборудование и транспорт — $253 млн.



В январе 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 187,1 млн. грн.

