В январе 2026 года товарооборот Украины составил $9,9 млрд
В январе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $6,7 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,4 млрд, что составляет 66% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе 2026 года составила 0,50 долл./кг.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $1,9 млрд;
- Турция — $703 млн;
- Польша — $623 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $358 млн;
- Турцию — на $276 млн;
- Италию — на $232 млн.
В общих объемах ввезенных в январе 2026 года товаров 69% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 14,8 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $1,1 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,6 млрд грн, что составляет 43% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $869 млн при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 7,1 млрд грн, что составляет 11% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $2 млрд;
- металлы и изделия из них — $286 млн;
- машины, оборудование и транспорт — $253 млн.
В январе 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 187,1 млн. грн.
