В январе 2026 года товарооборот Украины составил $9,9 млрд

Казна и Политика
14
В январе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $6,7 млрд, а экспортировали – на $3,2 млрд
В январе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $6,7 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,4 млрд, что составляет 66% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе 2026 года составила 0,50 долл./кг.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

  • Китай — $1,9 млрд;
  • Турция — $703 млн;
  • Польша — $623 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу — на $358 млн;
  • Турцию — на $276 млн;
  • Италию — на $232 млн.
В общих объемах ввезенных в январе 2026 года товаров 69% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 14,8 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $1,1 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,6 млрд грн, что составляет 43% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $869 млн при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 7,1 млрд грн, что составляет 11% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $2 млрд;
  • металлы и изделия из них — $286 млн;
  • машины, оборудование и транспорт — $253 млн.
В январе 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 187,1 млн. грн.
По материалам:
Finance.ua
ЭкспортИмпорт
