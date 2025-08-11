У Польщі планують звільнити сім’ї з двома або більше дітьми від сплати ПДФО — Finance.ua

У Польщі планують звільнити сім’ї з двома або більше дітьми від сплати ПДФО
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав свою другу законодавчу ініціативу — «PIT Zero. Rodzina na plus». Документ передбачає зміни до закону про податок на доходи фізичних осіб та деяких інших актів і тепер буде переданий до Сейму.
Про це повідомляється на сайті польського президента.
Основні положення документу
Пропозиція передбачає звільнення від податку на прибуток батьків двох або більше дітей до податкового порогу в 140 000 злотих на одного з подружжя на рік або 280 000 злотих сукупного доходу.
Під пільгу потраплятимуть батьки дітей віком до 18 років, а якщо дитина ще навчається, то до 25 років.
Підтримка сімей — пріоритет президента. Навроцький наголосив, що Польща переживає серйозну демографічну кризу. Він підкреслив, що звільнення батьків від PIT — це не лише його обіцянка, а й обов’язок перед майбутнім держави.
Навроцький оголосив, що подасть до Сейму ще один законопроєкт — підвищення порогу оподаткування доходів фізичних осіб з нинішніх 120 000 злотих до 140 000 злотих.
У Польщі чим вищий рівень річного доходу, тим вища ставка податку на прибуток. Так, з доходу у понад 120 000 злотих треба сплачувати 32% податку.
Як фінансувати податкові пільги
Наразі точні оцінки вартості нульового податку на прибуток для сімей невідомі. Януш Ковальський з партії «Право і справедливість» (PiS) в інтерв’ю Telewizja Republika заявив, що програма може коштувати 20−22 мільярди злотих.
Раніше серед політиків PiS поширювалася цифра в 13 мільярдів злотих.
Тим часом, за розрахунками Міністерства фінансів, ця цифра може становити близько 29 мільярдів злотих.
Нагадаємо, в Польщі Рада міністрів ухвалила проект закону про внесення змін до Закону про іноземців та деяких інших законів. Іноземці матимуть змогу подавати заяви на отримання дозволів на тимчасове та постійне проживання, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС в електронному вигляді. Це має обмежити зловживання з боку нечесних посередників.
Польща має доволі гнучке законодавство щодо працевлаштування іноземців, особливо українців. Саме тому офіційна робота є одним з найпоширеніших та найзручніших шляхів для отримання Карти Побиту (Karta Pobytu).
