Розмір мінімалки у Польщі — свіжі дані Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Розмір мінімалки у Польщі — свіжі дані

4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто, пише З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитимеа мінімальна погодинна ставка —брутто, пише inpoland.

Читайте також Польща продовжила тимчасовий захист для українців ще на кілька місяців

Таку пропозицію включено до проекту постанови Ради Міністрів.

Розмір мінімальної заробітної плати виноситься на обговорення до Ради соціального діалогу, але сторони не змогли досягти згоди щодо остаточного рівня заробітної плати у встановлені терміни, тому рішення прийматиме Рада Міністрів. Однак Рада Міністрів не може пропонувати суми, нижчі за ті, що були раніше представлені Раді соціального діалогу.

Уряд залишив свою раніше подану пропозицію щодо розміру мінімалки на рівні 4806 злотих брутто, представивши її тепер у формі проекту постанови. Тим часом профспілки вважають запропонований рівень мінімальної заробітної плати недостатнім. На їх думку, розмір мінімальної плати повинен становити щонайменше 5015 злотих брутто.

Читайте також Польща закриє притулки для більшості українських біженців

Згідно із законом, мінімальна заробітна плата має щорічно зростати щонайменше на прогнозований рівень інфляції.

Однак, якщо у першому кварталі року, в якому проводяться переговори, мінімальна заробітна плата буде нижчою за половину середньої заробітної плати в країні, то підвищення також має враховувати дві третини прогнозованого зростання реального ВВП.

Уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для воєнних мігрантів з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів Польщі.

З 1 листопада 2025 року у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп: це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

Подорожуйте за кордоном без турбот. Зелена Картка — ваш надійний захист. Замовляйте на Finance.ua вже зараз.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.