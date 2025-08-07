Розмір мінімалки у Польщі — свіжі дані — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розмір мінімалки у Польщі — свіжі дані

Особисті фінанси
43
Розмір мінімалки у Польщі — свіжі дані
Розмір мінімалки у Польщі — свіжі дані
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто, пише inpoland.
Читайте також
Таку пропозицію включено до проекту постанови Ради Міністрів.
Розмір мінімальної заробітної плати виноситься на обговорення до Ради соціального діалогу, але сторони не змогли досягти згоди щодо остаточного рівня заробітної плати у встановлені терміни, тому рішення прийматиме Рада Міністрів. Однак Рада Міністрів не може пропонувати суми, нижчі за ті, що були раніше представлені Раді соціального діалогу.
Уряд залишив свою раніше подану пропозицію щодо розміру мінімалки на рівні 4806 злотих брутто, представивши її тепер у формі проекту постанови. Тим часом профспілки вважають запропонований рівень мінімальної заробітної плати недостатнім. На їх думку, розмір мінімальної плати повинен становити щонайменше 5015 злотих брутто.
Читайте також
Згідно із законом, мінімальна заробітна плата має щорічно зростати щонайменше на прогнозований рівень інфляції.
Однак, якщо у першому кварталі року, в якому проводяться переговори, мінімальна заробітна плата буде нижчою за половину середньої заробітної плати в країні, то підвищення також має враховувати дві третини прогнозованого зростання реального ВВП.
Місце для вашої реклами
Уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для воєнних мігрантів з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів Польщі.
З 1 листопада 2025 року у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп: це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.
Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

Замовити зелену карту

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems